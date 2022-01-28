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Читинка взяла шесть кредитов и отдала мошенникам почти пять миллионов

Читинка взяла шесть кредитов и отдала мошенникам почти пять миллионов
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Кредиты жертва мошенников взяла в том числе под залог квартиры

В сентябре 2021 года читинке позвонили неизвестные и, представившись сначала работниками Центробанка, а затем сотрудниками ФСБ, сообщили о попытках мошенником похитить её деньги. На счету женщины хранилось около 700 тысяч рублей. Испугавшись, она выполнила указания звонивших и, сняв наличные, перевела их на якобы «безопасные счета».

Через несколько дней женщине вновь позвонили и сообщили о попытках оформить кредит на её имя. Звонившие предложили опередить мошенников и самой взять в кредит максимально возможную сумму, чтобы исчерпать кредитный лимит. Мошенники заверили её, что деньги на «безопасных счетах», и якобы вскоре ей вернутся.

Женщина оформила шесть кредитов в разных банках на общую сумму более четырёх миллионов, том числе под залог своей квартиры. Все деньги она перевела мошенникам.

Прождав три месяца возвращения денег с «безопасных счетов», читинка поняла, что стала жертвой мошенников и обралась в полицию.

- По факту мошенничества, совершённого в особо крупном размере, возбуждено уголовное дело, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.

Полицейские в очередной раз напоминают, что мошенники могут представляться кем угодно, в том числе сотрудниками правоохранительных органов и использовать сервисы, позволяющие подменить номер телефона. В таком случае «высветится» номер с кодом города, в том числе номера телефонов отделов полиции и других структур. Никаких «безопасных счетов» или «безопасных ячеек» не существует – это номера сотовых телефонов с привязанными к ним банковскими счетами и картами, принадлежащих мошенникам. 
мошенничество

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