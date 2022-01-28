Пожар, судя по всему, начался в ванной комнате
В ночь с 27 на 28 января в селе Баргузин в Бурятии загорелся двухэтажный дом.
- На момент прибытия пожарных дом был задымлён, горела ванная комната изнутри, пламя распространялось на второй этаж. Приблизительно за полчаса открытое горение было ликвидировано на площади 5 кв.м., - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Благодаря своевременному обнаружению возгорания и вызову пожарной охраны дом спасли от уничтожения. Пострадавших нет.
Причина пожара устанавливается.
В Бурятии горел двухэтажный дом
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Нарушителей выявили в ходе массовой проверки
Вор вывез украденные вещи на санках
Кредиты жертва мошенников взяла в том числе под залог квартиры
Пожар, судя по всему, начался в ванной комнате
Мужчина залез в дом, возвращаясь из гостей
Ни одного платежа женщина так и не внесла
Мужчина отделался условным сроком
Парень предстанет перед судом
В схеме был задействован сотрудник салона сотовой связи
Следователи выясняют причину смерти 1,5-годовалого ребёнка
Погибли отец с сыном и их друг
Большегруз вытащили спустя три дня после происшествия
Мужчина обокрал квартиру, что находится напротив жилья его матери
Полицейский приехал домой к разговаривавшей с мошенниками женщине
Один из обманутых мошенником мужчина хотел установить теплосчётчик