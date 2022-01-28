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В Бурятии горел двухэтажный дом

В Бурятии горел двухэтажный дом
Происшествия,  Фото:республиканское агентство ГО и ЧС
Пожар, судя по всему, начался в ванной комнате

В ночь с 27 на 28 января в селе Баргузин в Бурятии загорелся двухэтажный дом.

- На момент прибытия пожарных дом был задымлён, горела ванная комната изнутри, пламя распространялось на второй этаж. Приблизительно за полчаса открытое горение было ликвидировано на площади 5 кв.м., - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Благодаря своевременному обнаружению возгорания и вызову пожарной охраны дом спасли от уничтожения. Пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается.
пожар

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