В Бурятии горел двухэтажный дом

Происшествия, Фото: республиканское агентство ГО и ЧС

Пожар, судя по всему, начался в ванной комнате



В ночь с 27 на 28 января в селе Баргузин в Бурятии загорелся двухэтажный дом.



- На момент прибытия пожарных дом был задымлён, горела ванная комната изнутри, пламя распространялось на второй этаж. Приблизительно за полчаса открытое горение было ликвидировано на площади 5 кв.м., - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.



Благодаря своевременному обнаружению возгорания и вызову пожарной охраны дом спасли от уничтожения. Пострадавших нет.



Причина пожара устанавливается.

