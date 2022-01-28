В Бурятии домушник нашёл деньги, спрятанные в банке из-под детского питания

Мужчина залез в дом, возвращаясь из гостей



В Заиграевском районе задержали ранее судимого 23-летнего улан-удэнца по подозрению в квартирной краже. Молодой человек обокрал дом, когда приезжал к своему товарищу в гости.



- 24 мая молодой человек приехал в гости к товарищу в СНТ «Сувенир». На следующий день после застолья гость собрался домой в Улан-Удэ. Однако по дороге молодой человек решил совершить кражу в одном из домов товарищества. Убедившись, что хозяева отсутствуют, он взломал окно и проник в жилище. Обыскав дом, мужчина нашёл в баночке из-под детского питания сбережения хозяйки – 45 тысяч рублей – и похитил их, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии



Когда хозяйка вернулась, она обнаружила беспорядок в доме и кражу денег, после обратилась в полицию. Примечательно, что кроме денег, домушник не взял ничего ценного.



Молодой человек рассказал следователю, что украденные деньги потратил.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Задержанному избрана подписка о невыезде и надлежащем поведении.

