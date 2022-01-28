Мужчина отделался условным сроком
Северобайкальский городской суд Бурятии вынес обвинительный приговор в отношении местного жителя, который украл деньги.
В ноябре 2021 году мужчина обнаружил у себя в автомобиле барсетку, оставленную пассажиром. В барсетке лежали 70 тысяч рублей. Водитель украл деньги и хранил дома, пока их не изъяли полицейские.
В ходе судебного разбирательства мужчина признал свою вину.
Суд признал его виновным и назначил наказание в виде лишения свободы на один год условно.
Приговор в законную силу не вступил, сообщили «Байкал-Daily» в Байкальской транспортной прокуратуре.
Уголовное дело расследовалось Северобайкальским линейным отделом МВД России на транспорте.
Жителя Бурятии украл у приезжего 70 тысяч рублей
Происшествия, Фото:
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