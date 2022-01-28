Жителя Бурятии украл у приезжего 70 тысяч рублей

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Мужчина отделался условным сроком



Северобайкальский городской суд Бурятии вынес обвинительный приговор в отношении местного жителя, который украл деньги.



В ноябре 2021 году мужчина обнаружил у себя в автомобиле барсетку, оставленную пассажиром. В барсетке лежали 70 тысяч рублей. Водитель украл деньги и хранил дома, пока их не изъяли полицейские.



В ходе судебного разбирательства мужчина признал свою вину.



Суд признал его виновным и назначил наказание в виде лишения свободы на один год условно.



Приговор в законную силу не вступил, сообщили «Байкал-Daily» в Байкальской транспортной прокуратуре.



Уголовное дело расследовалось Северобайкальским линейным отделом МВД России на транспорте.





