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Жителя Бурятии украл у приезжего 70 тысяч рублей

Жителя Бурятии украл у приезжего 70 тысяч рублей
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Мужчина отделался условным сроком

Северобайкальский городской суд Бурятии вынес обвинительный приговор в отношении местного жителя, который украл деньги. 

В ноябре 2021 году мужчина обнаружил у себя в автомобиле барсетку, оставленную пассажиром. В барсетке лежали 70 тысяч рублей. Водитель украл деньги и хранил дома, пока их не изъяли полицейские.

В ходе судебного разбирательства мужчина признал свою вину. 

Суд признал его виновным и назначил наказание в виде лишения свободы на один год условно.

Приговор в законную силу не вступил, сообщили «Байкал-Daily» в Байкальской транспортной прокуратуре.

Уголовное дело расследовалось Северобайкальским линейным отделом МВД России на транспорте.


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