В схеме был задействован сотрудник салона сотовой связи
Двое молодых жителей Новосибирска и Иркутска предстанут перед судом за разглашение персональных данным. Они обвиняются по статьям «Неправомерный доступ к компьютерной информации» и «Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну», сообщили в прокуратуре Иркутской области.
По версии следствия, 24-летний житель Новосибирска создал план по продаже персональных данных абонентов сотовой связи. В соответствии со схемой, молодой человек получал заказ и передавал его соучастнику, с которым они познакомились в интернете — 21-летнему иркутянину, работнику салона сотовой связи. У последнего был доступ к базе персональных данных абонентов. Он фотографировал необходимые ему сведения и за деньги передавал третьим лицам. За каждую «оказываемую услугу» он получал тысячу рублей.
В результате действий молодых людей были разглашены данные около 40 человек.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
В Иркутске двух парней будут судить за продажу персональных данных 40 абонентов
Происшествия, Фото:
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