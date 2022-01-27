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В Иркутске двух парней будут судить за продажу персональных данных 40 абонентов

В Иркутске двух парней будут судить за продажу персональных данных 40 абонентов
Происшествия,  Фото:pexels.com
В схеме был задействован сотрудник салона сотовой связи

Двое молодых жителей Новосибирска и Иркутска предстанут перед судом за разглашение персональных данным. Они обвиняются по статьям «Неправомерный доступ к компьютерной информации» и «Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну», сообщили в прокуратуре Иркутской области.

По версии следствия, 24-летний житель Новосибирска создал план по продаже персональных данных абонентов сотовой связи. В соответствии со схемой, молодой человек получал заказ и передавал его соучастнику, с которым они познакомились в интернете — 21-летнему иркутянину, работнику салона сотовой связи. У последнего был доступ к базе персональных данных абонентов. Он фотографировал необходимые ему сведения и за деньги передавал третьим лицам. За каждую «оказываемую услугу» он получал тысячу рублей.

В результате действий молодых людей были разглашены данные около 40 человек.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. 
разглашение персональных данных неправомерный доступ к компьютерной информации

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