В Иркутской области полицейский в последний момент спас женщину от потери 1,3 млн

Полицейский приехал домой к разговаривавшей с мошенниками женщине



В городе Тайшет Иркутской области полицейские в последний момент остановили женщину от перевода мошенникам свыше миллиона рублей.



- В ходе оперативных действий сотрудникам управления уголовного розыска стало известно, что жительница Тайшета прямо сейчас ведёт диалог с мошенниками. Они, представляясь работниками сайта госуслуг, сотрудниками Центрального и коммерческого банков, а также полицейскими, уговаривают её перечислить им крупную сумму, якобы спасая их от хищения. Осознавая, что сбережения горожанки в опасности, сыщики незамедлительно передали эту информацию в отдел МВД России по Тайшетскому району. К жилищу женщины сразу же направился ближайший сотрудник уголовного розыска, - сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.



В этот момент женщина уже совершила все необходимые для перевода 1,3 миллиона рублей. Для отправки средств нужно было лишь завершить процедуру, нажав на соответствующую кнопку. Её прервал сын, который сообщил матери, что у ворот дома стоит полицейский. Приехавший полицейский потребовал прекратить телефонный разговор.



Как только женщина прервала разговор, ей снова позвонил лжеполицейский и начал угрожать набором статей уголовного кодекса. Тогда реальный оперативник вступил в диалог с аферистом.



Когда местная жительница осознала, что общалась с аферистами и едва не перечислила им все свои деньги, она не сдержала слёз.



- Женщина поблагодарила полицейских за отведённую беду, решительность и профессионализм действий. Она призвала граждан с осторожностью относиться к звонкам от незнакомцев и не вступать с ними в диалог, - отмечают в ГУ МВД по Иркутской области.

