В Бурятии мошенник «торговал воздухом»









Полицейские задержали подозреваемого – 37-летнего местного жителя. Он уже привлекается к уголовной ответственности ещё по четырём фактам мошеннических действий.



- Предварительно установлено, что мужчина выискивал на популярных сайтах в социальных сетях объявления и предлагал несуществующие услуги и товары за предоплату, - пояснили в МВД.



Подозреваемый задержан, возбуждено ещё одно уголовное дело.











Полицейские задержали подозреваемого – 37-летнего местного жителя. Он уже привлекается к уголовной ответственности ещё по четырём фактам мошеннических действий.- Предварительно установлено, что мужчина выискивал на популярных сайтах в социальных сетях объявления и предлагал несуществующие услуги и товары за предоплату, - пояснили в МВД.Подозреваемый задержан, возбуждено ещё одно уголовное дело.

На севере Бурятии полицейские задержали мошенника, который продавал несуществующие товары. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по Бурятии.26 января в полицию Северобайкальска с заявлением о мошенничестве обратился 61-летний местный житель. Мужчина рассказал, что 20 января выложил в соцсети объявление с поиском необходимой марки теплосчётчика. На объявление откликнулся мужчина, который написал, что может не только доставить прибор, но и установить его. В качестве гарантии сделки собеседник запросил предоплату в размере 50% от стоимости товара – более 14 тысяч рублей.После оплаты пенсионер стал ожидать доставки. Спустя пять дней, не дождавшись доставки и установки прибора, мужчина обратился в полицию.