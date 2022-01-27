Преступники готовились к «делу» заранее
Как ранее сообщал «Байкал Daily», в середине января в Чернышевском районе Забайкальского края грабители обчистили ювелирный магазин, пригрозив продавцу пальцем.
Двое мужчин разбили витрину и положили в пакеты более 20 украшений на сумму больше 600 тысяч рублей. Произошло это в присутствии продавца, которую запугали.
О произошедшем продавец сообщила в полицию. Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж, совершённый в крупном размере».
Для раскрытия этого преступления на помощь сотрудникам территориального органа выехали оперативники управления уголовного розыска краевого УМВД.
Полицией установила подозреваемых. Ими оказались местные жители, им по 24 года. Оба они ранее были судимы, в том числе один за разбойное нападение. При силовой поддержке Росгвардии злоумышленники были задержаны и доставлены в отдел полиции.
- Выяснилось, что к совершению преступления подозреваемые готовились заранее. Они подобрали неприметную верхнюю одежду и, перед тем как зайти в магазин, приготовили камни и пакеты под украшения. Похищенные цепи и браслеты подозреваемые увезли в соседний район и там переплавили в слиток золота. Его сбыли неустановленным лицам, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.
По ходатайству следователя судом им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В Забайкалье грабители сделали из похищенных украшений слиток золота
Происшествия, Фото:
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