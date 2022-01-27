В Улан-Удэ братья таксовали на угнанном автомобиле

Происшествия, Фото: Росгвардия по Бурятии

План «Перехват» помог задержать угонщиков



В Улан-Удэ росгвардейцы задержали подозреваемых в угоне иномарки благодаря плану «Перехват».



- В полицию поступило сообщение об угоне автомобиля в Советском районе Улан-Удэ. Ориентировка на розыск угнанного автомобиля Toyota была передана всем наружным нарядам полиции и Росгвардии. В ходе оперативного мероприятия «Перехват» сотрудники вневедомственной охраны в Октябрьском районе, в районе железнодорожного переезда на улице Дальневосточная, заметили автомобиль, схожий по приметам с разыскиваемым, - сообщили в Росгвардии по Бурятии.



Росгвардейцы остановили автомобиль и задержали двоих молодых людей и мужчину средних лет. Вскоре было установлено, что двое из них – угонщики.



Двое 18-летних братьев угнали автомобиль родственника. Затем решили подзаработать и занялись извозом на угнанной же машине. Мужчина в салоне как раз и был ничего не подозревающим пассажиром.



Возбуждено уголовное дело по факту неправомерного завладения транспортным средством, ведётся следствие.

