 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

27 января

26 января

Популярное

В Бурятии будут судить бизнесмена – контрабандиста леса

В Бурятии будут судить бизнесмена – контрабандиста леса
Происшествия, 
Контрабандой из страны вывезли круглый лес

Индивидуальный предприниматель из Бурятии предстанет перед судом по обвинению в контрабанде древесины.

По версии следствия, обвиняемый в марте 2020 года через таможенный пост МАПП Кяхта незаконно вывез из страны круглый лес породы сосна в объёме 145 куб. метров. Стоимость такой партии леса составляет 814 тысяч рублей.

- Предприниматель указал в таможенной декларации крестьянско-фермерское хозяйство в качестве продавца и производителя экспортируемого товара. Установлено, что фактическую поставку лесоматериалов хозяйство в адрес обвиняемого не осуществляло, - сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭс стратегически важных ресурсов в крупном размере».

Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Улан-Удэ.


контрабанда леса

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ братья таксовали на угнанном автомобиле
В Улан-Удэ братья таксовали на угнанном автомобиле
Происшествия, 27.01.2022
План «Перехват» помог задержать угонщиков
В Бурятии будут судить бизнесмена – контрабандиста леса
В Бурятии будут судить бизнесмена – контрабандиста леса
Происшествия, 27.01.2022
Контрабандой из страны вывезли круглый лес  
В Бурятии полиция изъяла более 7,5 тонн нефрита
В Бурятии полиция изъяла более 7,5 тонн нефрита
Происшествия, 27.01.2022
Стоимость изъятой партии нефрита превышает 110 млн рублей
За сутки в Бурятии горели два автомобиля
За сутки в Бурятии горели два автомобиля
Происшествия, 27.01.2022
За прошлый год огонь повредил более 90 автомобилей 
Житель Бурятии положил взятку полицейскому в том Уголовного кодекса
Житель Бурятии положил взятку полицейскому в том Уголовного кодекса
Происшествия, 27.01.2022
Полицейского пытался подкупить мужчина, убивший человека
Забайкалец украл 12 тонн бензина
Забайкалец украл 12 тонн бензина
Происшествия, 26.01.2022
Больше полумиллиона рублей мужчина сэкономил на топливе для себя и родных
Барабинец не смог подкупить полицейских в Иркутской области
Барабинец не смог подкупить полицейских в Иркутской области
Происшествия, 26.01.2022
Мужчина пытался избежать наказания за распитие спиртного
В Иркутской области арестовали и.о. начальника таможенного поста
В Иркутской области арестовали и.о. начальника таможенного поста
Происшествия, 26.01.2022
По версии следствия, таможенник требовал 3,6 млн рублей от предпринимателя
В Иркутской области возбудили дело после гибели матери и ребёнка на пожаре
В Иркутской области возбудили дело после гибели матери и ребёнка на пожаре
Происшествия, 26.01.2022
Выяснилось, что женщину ранее лишали родительских прав
В Улан-Удэ пьяный водитель бился головой в машине ГИБДД
В Улан-Удэ пьяный водитель бился головой в машине ГИБДД
Происшествия, 26.01.2022
Пьяный водитель хотел обвинить автоинспекторов в избиении. ВИДЕО
В Бурятии устроили погоню по ночному лесу за «чёрными» лесорубами
В Бурятии устроили погоню по ночному лесу за «чёрными» лесорубами
Происшествия, 26.01.2022
Во время погони водитель не раз создавал аварийные ситуации на лесной дороге

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^