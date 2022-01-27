Контрабандой из страны вывезли круглый лес
Индивидуальный предприниматель из Бурятии предстанет перед судом по обвинению в контрабанде древесины.
По версии следствия, обвиняемый в марте 2020 года через таможенный пост МАПП Кяхта незаконно вывез из страны круглый лес породы сосна в объёме 145 куб. метров. Стоимость такой партии леса составляет 814 тысяч рублей.
- Предприниматель указал в таможенной декларации крестьянско-фермерское хозяйство в качестве продавца и производителя экспортируемого товара. Установлено, что фактическую поставку лесоматериалов хозяйство в адрес обвиняемого не осуществляло, - сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.
Было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭс стратегически важных ресурсов в крупном размере».
Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Улан-Удэ.
В Бурятии будут судить бизнесмена – контрабандиста леса
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