В Бурятии будут судить бизнесмена – контрабандиста леса

Контрабандой из страны вывезли круглый лес



Индивидуальный предприниматель из Бурятии предстанет перед судом по обвинению в контрабанде древесины.



По версии следствия, обвиняемый в марте 2020 года через таможенный пост МАПП Кяхта незаконно вывез из страны круглый лес породы сосна в объёме 145 куб. метров. Стоимость такой партии леса составляет 814 тысяч рублей.



- Предприниматель указал в таможенной декларации крестьянско-фермерское хозяйство в качестве продавца и производителя экспортируемого товара. Установлено, что фактическую поставку лесоматериалов хозяйство в адрес обвиняемого не осуществляло, - сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.



Было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭс стратегически важных ресурсов в крупном размере».



Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Улан-Удэ.





