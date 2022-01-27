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В Бурятии пенсионер спрятал наркотики на животноводческой стоянке

В Бурятии пенсионер спрятал наркотики на животноводческой стоянке
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
В сарае он спрятал девять кг марихуаны

В селе Тапхар Иволгинского района, в декабре 2021 года 62-летний местный житель заготовил для себя марихуану. Её он спрятал в сарае на животноводческой стоянке недалеко от села, где он работает. Недавно его задержали сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков МВД Бурятии. Полицейские изъяли у мужчины около девяти килограмм марихуаны.

Также мужчина привлечен к административной ответственности по ст.6.9 КоАП за отказ от освидетельствования на предмет употребления наркотических средств.

Ранее задержанный уже привлекался к уголовной ответственности за наркопреступления в крупном размере.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотических средств в крупном размере», - сообщили в МВД по Бурятии.
наркотики

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