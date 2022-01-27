За прошлый год огонь повредил более 90 автомобилей
За прошедшие сутки в республике потушили два легковых автомобилей - в Хоринском районе и Улан-Удэ. В обоих случаях выгорел моторный отсек. Никто не пострадал, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.
В 2021 году огнём были повреждены 92 транспортных средства. Основной причиной возгораний стала неисправность систем, механизмов и узлов транспортных средств.
- Во избежание подобных случаев Главное управление МЧС России по Бурятии напоминает жителям республики о необходимости соблюдения мер пожарной безопасности. Необходимо систематически обслуживать машину на специализированных автосервисах у специалистов, следить за её техническим состоянием и своевременно проходить технический осмотр, отметили в пресс-службе.
Для обеспечения пожарной безопасности в автомобиле должен быть огнетушитель, важно уметь им пользоваться.
За сутки в Бурятии горели два автомобиля
Происшествия, Фото:
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