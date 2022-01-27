 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

27 января

26 января

Популярное

За сутки в Бурятии горели два автомобиля

За сутки в Бурятии горели два автомобиля
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
За прошлый год огонь повредил более 90 автомобилей

За прошедшие сутки в республике потушили два легковых автомобилей - в Хоринском районе и Улан-Удэ. В обоих случаях выгорел моторный отсек. Никто не пострадал, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.

В 2021 году огнём были повреждены 92 транспортных средства. Основной причиной возгораний стала неисправность систем, механизмов и узлов транспортных средств.

- Во избежание подобных случаев Главное управление МЧС России по Бурятии напоминает жителям республики о необходимости соблюдения мер пожарной безопасности. Необходимо систематически обслуживать машину на специализированных автосервисах у специалистов, следить за её техническим состоянием и своевременно проходить технический осмотр, отметили в пресс-службе.

Для обеспечения пожарной безопасности в автомобиле должен быть огнетушитель, важно уметь им пользоваться.

пожар

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии полиция изъяла более 7,5 тонн нефрита
В Бурятии полиция изъяла более 7,5 тонн нефрита
Происшествия, 27.01.2022
Стоимость изъятой партии нефрита превышает 110 млн рублей
За сутки в Бурятии горели два автомобиля
За сутки в Бурятии горели два автомобиля
Происшествия, 27.01.2022
За прошлый год огонь повредил более 90 автомобилей 
Житель Бурятии положил взятку полицейскому в том Уголовного кодекса
Житель Бурятии положил взятку полицейскому в том Уголовного кодекса
Происшествия, 27.01.2022
Полицейского пытался подкупить мужчина, убивший человека
Забайкалец украл 12 тонн бензина
Забайкалец украл 12 тонн бензина
Происшествия, 26.01.2022
Больше полумиллиона рублей мужчина сэкономил на топливе для себя и родных
Барабинец не смог подкупить полицейских в Иркутской области
Барабинец не смог подкупить полицейских в Иркутской области
Происшествия, 26.01.2022
Мужчина пытался избежать наказания за распитие спиртного
В Иркутской области арестовали и.о. начальника таможенного поста
В Иркутской области арестовали и.о. начальника таможенного поста
Происшествия, 26.01.2022
По версии следствия, таможенник требовал 3,6 млн рублей от предпринимателя
В Иркутской области возбудили дело после гибели матери и ребёнка на пожаре
В Иркутской области возбудили дело после гибели матери и ребёнка на пожаре
Происшествия, 26.01.2022
Выяснилось, что женщину ранее лишали родительских прав
В Улан-Удэ пьяный водитель бился головой в машине ГИБДД
В Улан-Удэ пьяный водитель бился головой в машине ГИБДД
Происшествия, 26.01.2022
Пьяный водитель хотел обвинить автоинспекторов в избиении. ВИДЕО
В Бурятии устроили погоню по ночному лесу за «чёрными» лесорубами
В Бурятии устроили погоню по ночному лесу за «чёрными» лесорубами
Происшествия, 26.01.2022
Во время погони водитель не раз создавал аварийные ситуации на лесной дороге
В Ангарске произошёл пожар в школе
В Ангарске произошёл пожар в школе
Происшествия, 26.01.2022
Загорелся кабинет физики

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^