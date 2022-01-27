За сутки в Бурятии горели два автомобиля

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Бурятии

За прошлый год огонь повредил более 90 автомобилей



За прошедшие сутки в республике потушили два легковых автомобилей - в Хоринском районе и Улан-Удэ. В обоих случаях выгорел моторный отсек. Никто не пострадал, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.



В 2021 году огнём были повреждены 92 транспортных средства. Основной причиной возгораний стала неисправность систем, механизмов и узлов транспортных средств.



- Во избежание подобных случаев Главное управление МЧС России по Бурятии напоминает жителям республики о необходимости соблюдения мер пожарной безопасности. Необходимо систематически обслуживать машину на специализированных автосервисах у специалистов, следить за её техническим состоянием и своевременно проходить технический осмотр, отметили в пресс-службе.



Для обеспечения пожарной безопасности в автомобиле должен быть огнетушитель, важно уметь им пользоваться.



