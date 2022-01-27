 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

27 января

26 января

Популярное

Житель Бурятии положил взятку полицейскому в том Уголовного кодекса

Житель Бурятии положил взятку полицейскому в том Уголовного кодекса
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Полицейского пытался подкупить мужчина, убивший человека

51-летний житель Баунтовского эвенкийского района Бурятии, пытавшийся оригинальным образом подкупить полицейского, предстал перед судом.

Поздней осенью 2018 года мужчина распивал спиртное со своим 70-летним знакомым. Из-за незначительного повода пьяные приятели поссорились. Разгневанный мужчина семь раз ударил кулаками собутыльника по голове по лицу, а также избил его по телу, рукам и ногам. Пенсионер скончался на месте.

На мужчину возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего.

Вскоре обвиняемый решил подкупить полицейского. Он передал ему 20 тысяч рублей, причём весьма необычным способом – вложив деньги в томик Уголовного кодекса РФ. Помимо этого, мужчина пообещал полицейскому в дальнейшем дать ещё 60 тысяч.

С помощью взятки сельчанин надеялся, что ему помогут смягчить статью УК, по которой он обвинялся, а также изберут более мягкую меру пресечения – подписку о невыезде. Но попытка подкупа не помогла, а привела лишь к возбуждению второго уголовного дела – о даче взятке.

Вердиктом коллегии присяжных заседателей мужчина признан виновным, при этом присяжные признали подсудимого не заслуживающим снисхождения.

Мужчину приговорили к 11 годам колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на 1 год.

- Приговор суда не вступил в законную силу, - сообщает пресс-служба Баунтовского районного суда. 
взятка

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Забайкалец украл 12 тонн бензина
Забайкалец украл 12 тонн бензина
Происшествия, 26.01.2022
Больше полумиллиона рублей мужчина сэкономил на топливе для себя и родных
Барабинец не смог подкупить полицейских в Иркутской области
Барабинец не смог подкупить полицейских в Иркутской области
Происшествия, 26.01.2022
Мужчина пытался избежать наказания за распитие спиртного
В Иркутской области арестовали и.о. начальника таможенного поста
В Иркутской области арестовали и.о. начальника таможенного поста
Происшествия, 26.01.2022
По версии следствия, таможенник требовал 3,6 млн рублей от предпринимателя
В Иркутской области возбудили дело после гибели матери и ребёнка на пожаре
В Иркутской области возбудили дело после гибели матери и ребёнка на пожаре
Происшествия, 26.01.2022
Выяснилось, что женщину ранее лишали родительских прав
В Улан-Удэ пьяный водитель бился головой в машине ГИБДД
В Улан-Удэ пьяный водитель бился головой в машине ГИБДД
Происшествия, 26.01.2022
Пьяный водитель хотел обвинить автоинспекторов в избиении. ВИДЕО
В Бурятии устроили погоню по ночному лесу за «чёрными» лесорубами
В Бурятии устроили погоню по ночному лесу за «чёрными» лесорубами
Происшествия, 26.01.2022
Во время погони водитель не раз создавал аварийные ситуации на лесной дороге
В Ангарске произошёл пожар в школе
В Ангарске произошёл пожар в школе
Происшествия, 26.01.2022
Загорелся кабинет физики
Жителя Забайкалья оштрафовали за незаконную добычу золота
Жителя Забайкалья оштрафовали за незаконную добычу золота
Происшествия, 26.01.2022
Мужчина добыл 9,5 гр золотосодержащего концентрата
Улан-удэнец, выйдя из колонии, повторил преступление на том же месте
Улан-удэнец, выйдя из колонии, повторил преступление на том же месте
Происшествия, 26.01.2022
Домушников поймали благодаря бдительным соседям
Житель Иркутской области перевёл мошенникам более 400 тысяч
Житель Иркутской области перевёл мошенникам более 400 тысяч
Происшествия, 26.01.2022
Мошенники продолжают наживаться крупными суммами

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^