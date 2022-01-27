Житель Бурятии положил взятку полицейскому в том Уголовного кодекса

Полицейского пытался подкупить мужчина, убивший человека



51-летний житель Баунтовского эвенкийского района Бурятии, пытавшийся оригинальным образом подкупить полицейского, предстал перед судом.



Поздней осенью 2018 года мужчина распивал спиртное со своим 70-летним знакомым. Из-за незначительного повода пьяные приятели поссорились. Разгневанный мужчина семь раз ударил кулаками собутыльника по голове по лицу, а также избил его по телу, рукам и ногам. Пенсионер скончался на месте.



На мужчину возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего.



Вскоре обвиняемый решил подкупить полицейского. Он передал ему 20 тысяч рублей, причём весьма необычным способом – вложив деньги в томик Уголовного кодекса РФ. Помимо этого, мужчина пообещал полицейскому в дальнейшем дать ещё 60 тысяч.



С помощью взятки сельчанин надеялся, что ему помогут смягчить статью УК, по которой он обвинялся, а также изберут более мягкую меру пресечения – подписку о невыезде. Но попытка подкупа не помогла, а привела лишь к возбуждению второго уголовного дела – о даче взятке.



Вердиктом коллегии присяжных заседателей мужчина признан виновным, при этом присяжные признали подсудимого не заслуживающим снисхождения.



Мужчину приговорили к 11 годам колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на 1 год.



- Приговор суда не вступил в законную силу, - сообщает пресс-служба Баунтовского районного суда.

