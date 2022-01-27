В Иркутской области дети сбежали из детсада за конфетами

Дети сбежали во время прогулки



24 января в городе Саянск Иркутской области четверо детей продумали хитрый план и решили сбежать из детского сада во время прогулки, чтобы купить себе сладости.



- В понедельник, 24 января, четверо воспитанников детского сада решили самостоятельно покинуть дошкольное учреждение, чтобы сходить в магазин за сладостями. У одного из детей были карманные деньги, остальные составили ему компанию. В то время, когда воспитатель помогала раздеться детям, вернувшимся с прогулки, четверо воспитанников спрятались за угол здания и покинули территорию сада, - сообщила администрация Саянска.



В течение сорока минут дети были найдены сотрудниками детского сада и возвращены в дошкольное учреждение.



Мэр Саянска Олег Боровский провёл экстренное совещание с руководителями дошкольных учреждений и управления образования по факту самовольного ухода детей из детского сада.



По данному факту проводится служебная проверка.

