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В Иркутской области дети сбежали из детсада за конфетами

В Иркутской области дети сбежали из детсада за конфетами
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Дети сбежали во время прогулки

24 января в городе Саянск Иркутской области четверо детей продумали хитрый план и решили сбежать из детского сада во время прогулки, чтобы купить себе сладости.

- В понедельник, 24 января, четверо воспитанников детского сада решили самостоятельно покинуть дошкольное учреждение, чтобы сходить в магазин за сладостями. У одного из детей были карманные деньги, остальные составили ему компанию. В то время, когда воспитатель помогала раздеться детям, вернувшимся с прогулки, четверо воспитанников спрятались за угол здания и покинули территорию сада, - сообщила администрация Саянска.

В течение сорока минут дети были найдены сотрудниками детского сада и возвращены в дошкольное учреждение.

Мэр Саянска Олег Боровский провёл экстренное совещание с руководителями дошкольных учреждений и управления образования по факту самовольного ухода детей из детского сада.

По данному факту проводится служебная проверка.
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