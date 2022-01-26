Забайкальцы пытались выдать марихуану за сено

Наркотик вычислили по запаху



Ночью на автодороге недалеко от села Верхний Шергольджин в Забайкальском крае сотрудники ГИБДД остановили автомобиль «Тойота Камри». В багажнике иномарки полицейские обнаружили четыре мешка с веществом растительного происхождения со специфическим запахом конопли.



Водитель и пассажир автомобиля пытались убедить инспекторов, что везут сено. Однако вещество было изъято и направлено на экспертизу, которая подтвердила, что это более 12 килограммов высушенной марихуаны.



Водитель и пассажир, жители Хилокского района, 39 лет и 41 года, заготовили наркотик для собственного употребления.



- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ. За незаконные приобретение, хранение, перевозку без цели сбыта растений, содержащих наркотические средства, в крупном размере, законодательством предусмотрено лишение свободы на срок от трех до десяти лет. Подозреваемые допрошены, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщила пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

