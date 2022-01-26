Выяснилось, что женщину ранее лишали родительских прав
В городе Тулун Иркутской области после гибели на пожаре женщины и трёхлетнего ребёнка возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум лицам».
Пожар на улице Корчагина в городе Тулун произошёл утром 25 января. На момент прибытия пожарных была полностью охвачено огнём летняя кухня. В результате пожара погибли 38-летняя женщина и её трёхлетний сын.
Следователи СК установили, что ранее женщина была лишена родительских прав в отношении шести несовершеннолетних детей. По месту жительства она характеризовалась посредственно, состояла на профилактическом учёте ОДН.
- Сейчас проводятся необходимые следственные действия. Следователями также будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц органов системы профилактики, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
Расследование уголовного дела продолжается.
В Иркутской области возбудили дело после гибели матери и ребёнка на пожаре
Происшествия, Фото:
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