В Иркутской области вахтовик обчистил майнинговую ферму









В Слюдянском районе Иркутской области 49-летний мужчина обратился в полицию с заявлением о пропаже оборудования для майнинга. На ферме пропали семь единиц техники на общую сумму свыше 350 тысяч рублей.Майнер рассказал полицейским, что на промышленной базе в металлическом контейнере оборудовал ферму для добычи криптовалют. Накануне вечером ему пришло сообщение, что устройства отключены, а утром он обнаружил, что контейнер пуст.В ходе розыска сыщики установили подозреваемого. Им оказался 31-летний вахтовик, знакомый сторожа соседней базы.- Следователь предварительно установил, что, находясь на территории объекта, подозреваемый услышал характерный звук работы вычислительного оборудования, после чего ломом вскрыл замок контейнера и унёс оттуда технику, создав схрон под мостом в посёлке Култук. Там правоохранители обнаружили пропавшие машины для майнинга, - сообщили в пресс-службе МВД по Иркутской областиВозбуждено уголовное дело по статье «Кража». После следствия оборудование будет возвращено владельцу.В ходе общения со следователем мужчина поблагодарил полицейских за оперативную работу.- Приобрёл я оборудование в ноябре 2021 года. В кратчайшие сроки было установлено местонахождение и изъятие принадлежащего мне оборудования. Так как материальный ущерб, причинённый мне, является очень существенным, выражаю глубокую благодарность всем за действенным службам и сотрудникам правоохранительных органов во главе с начальником, - поделился мужчина.