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В Иркутской области вахтовик обчистил майнинговую ферму

В Иркутской области вахтовик обчистил майнинговую ферму
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Вор устроил схрон под мостом

В Слюдянском районе Иркутской области 49-летний мужчина обратился в полицию с заявлением о пропаже оборудования для майнинга. На ферме пропали семь единиц техники на общую сумму свыше 350 тысяч рублей.

Майнер рассказал полицейским, что на промышленной базе в металлическом контейнере оборудовал ферму для добычи криптовалют. Накануне вечером ему пришло сообщение, что устройства отключены, а утром он обнаружил, что контейнер пуст.

В ходе розыска сыщики установили подозреваемого. Им оказался 31-летний вахтовик, знакомый сторожа соседней базы.

- Следователь предварительно установил, что, находясь на территории объекта, подозреваемый услышал характерный звук работы вычислительного оборудования, после чего ломом вскрыл замок контейнера и унёс оттуда технику, создав схрон под мостом в посёлке Култук. Там правоохранители обнаружили пропавшие машины для майнинга, - сообщили в пресс-службе МВД по Иркутской области

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». После следствия оборудование будет возвращено владельцу.



В ходе общения со следователем мужчина поблагодарил полицейских за оперативную работу.

- Приобрёл я оборудование в ноябре 2021 года. В кратчайшие сроки было установлено местонахождение и изъятие принадлежащего мне оборудования. Так как материальный ущерб, причинённый мне, является очень существенным, выражаю глубокую благодарность всем за действенным службам и сотрудникам правоохранительных органов во главе с начальником, - поделился мужчина.
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