В Бурятии подростки украли колёса, разобрав крышу сарая

Происшествия, Фото: МВД по Бурятии

Юные воры залезли в сарай ночью



23 января в полицию обратился 46-летний житель села Турунтаево, из сарая которого ночью украли четыре автомобильных колеса. Ущерб он оценил в 10 тысяч рублей, сообщили в МВД по Бурятии.



Сотрудники уголовного розыска раскрыли кражу. Выяснилось, что колёса украли двое подростков, 15 и 16 лет.



Установлено, что друзья гуляли по селу, когда решили залезть во двор местного жителя. Ночью они разобрали крышу сарая и попали внутрь.



Колёса подростки хотели продать, но не успели, так как на следующий день их задержали. Украденное нашли в салоне автомобиля, который стоит во дворе одного из них.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». С подростками и их близкими проведена профилактическая беседа. Решается вопрос о постановке юношей на учёт в ПДН.



