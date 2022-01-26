Юные воры залезли в сарай ночью
23 января в полицию обратился 46-летний житель села Турунтаево, из сарая которого ночью украли четыре автомобильных колеса. Ущерб он оценил в 10 тысяч рублей, сообщили в МВД по Бурятии.
Сотрудники уголовного розыска раскрыли кражу. Выяснилось, что колёса украли двое подростков, 15 и 16 лет.
Установлено, что друзья гуляли по селу, когда решили залезть во двор местного жителя. Ночью они разобрали крышу сарая и попали внутрь.
Колёса подростки хотели продать, но не успели, так как на следующий день их задержали. Украденное нашли в салоне автомобиля, который стоит во дворе одного из них.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». С подростками и их близкими проведена профилактическая беседа. Решается вопрос о постановке юношей на учёт в ПДН.
В Бурятии подростки украли колёса, разобрав крышу сарая
Происшествия, Фото:
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