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В Бурятии подростки украли колёса, разобрав крышу сарая

В Бурятии подростки украли колёса, разобрав крышу сарая
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
Юные воры залезли в сарай ночью

23 января в полицию обратился 46-летний житель села Турунтаево, из сарая которого ночью украли четыре автомобильных колеса. Ущерб он оценил в 10 тысяч рублей, сообщили в МВД по Бурятии.

Сотрудники уголовного розыска раскрыли кражу. Выяснилось, что колёса украли двое подростков, 15 и 16 лет.

Установлено, что друзья гуляли по селу, когда решили залезть во двор местного жителя. Ночью они разобрали крышу сарая и попали внутрь.

Колёса подростки хотели продать, но не успели, так как на следующий день их задержали. Украденное нашли в салоне автомобиля, который стоит во дворе одного из них. 

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». С подростками и их близкими проведена профилактическая беседа. Решается вопрос о постановке юношей на учёт в ПДН.

кража

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