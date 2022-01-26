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В Ангарске произошёл пожар в школе

В Ангарске произошёл пожар в школе
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Загорелся кабинет физики

Вечером 25 января в средней школе №39 в 13 микрорайоне Ангарска произошёл пожар, сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области.

Школьный сторож, обнаружив задымление в коридоре на втором этаже школы, незамедлительно сообщил об этом пожарным. Одновременно поступил сигнал от автоматической пожарной сигнализации. К месту прибыли восемь пожарных расчётов, в том числе автолестница.

Как выяснилось, пожар произошёл в лаборантской кабинета физики. На втором этаже наблюдался сильный дым.


Пожарные потушили горящую мебель в течение пяти минут. Кабинет физики оказался закопчен по всей площади.

Осмотр места показал, что возгорание произошло из-за короткого замыкания включенного электроприбора. К счастью никто не пострадал, так как пожар произошёл вечером.

Из-за пожара в школе будет инициирована внеплановая проверка на соблюдения требований пожарной безопасности. Также будет решён вопрос о возбуждении административного производства в отношении сотрудника, ответственного за пожарную безопасность в школе.


пожар школа

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