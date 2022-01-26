Женщина две недели была в запое
14 января в отдел полиции Октябрьского района Улан-Удэ поступило заявление от 33-летней местной жительницы о краже с её банковского счёта.
Полицейские раскрыли кражу. Выяснилось, что деньги украл 32-летний приятель женщины, когда она долгое время была в запое.
Мужчина имел свободный доступ к сотовому телефону женщины. Зная пароль от личного кабинета в мобильном банковском онлайн-приложении, он периодически без её ведома переводил на свой счёт и тратил деньги. За более чем две недели «увеселительных мероприятий» вор украл около пяти тысяч рублей. Также совместно они потратили с её счёта на развлечения и алкоголь ещё 56 тысяч рублей.
- Ранее гражданин привлекался к уголовной ответственности за кражи. Он работает в одной из сетей магазинов самообслуживания. Возбуждено уголовное дело о краже, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Улан-удэнец две недели воровал деньги у собутыльницы
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Во время погони водитель не раз создавал аварийные ситуации на лесной дороге
Вор устроил схрон под мостом
Юные воры залезли в сарай ночью
Загорелся кабинет физики
Женщина две недели была в запое
Мужчина добыл 9,5 гр золотосодержащего концентрата
Домушников поймали благодаря бдительным соседям
Мошенники продолжают наживаться крупными суммами
Мошенник отвлёк кассира и положил сувенирные деньги. ВИДЕО
На владелицу собаки, покусавшей педиатра, составили два протокола
Автомобилистов призывают соблюдать скоростной режим
Убийцы подожгли гараж с мужчиной внутри
Аварию сняли на видеорегистратор
Сильная женщина украла двери у соседки
Чудом обошлось без пострадавших