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Улан-удэнец две недели воровал деньги у собутыльницы

Улан-удэнец две недели воровал деньги у собутыльницы
Происшествия,  Фото:pexels.com
Женщина две недели была в запое

14 января в отдел полиции Октябрьского района Улан-Удэ поступило заявление от 33-летней местной жительницы о краже с её банковского счёта.

Полицейские раскрыли кражу. Выяснилось, что деньги украл 32-летний приятель женщины, когда она долгое время была в запое.

Мужчина имел свободный доступ к сотовому телефону женщины. Зная пароль от личного кабинета в мобильном банковском онлайн-приложении, он периодически без её ведома переводил на свой счёт и тратил деньги. За более чем две недели «увеселительных мероприятий» вор украл около пяти тысяч рублей. Также совместно они потратили с её счёта на развлечения и алкоголь ещё 56 тысяч рублей.

- Ранее гражданин привлекался к уголовной ответственности за кражи. Он работает в одной из сетей магазинов самообслуживания. Возбуждено уголовное дело о краже, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

кража

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