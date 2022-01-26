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Жителя Забайкалья оштрафовали за незаконную добычу золота

Жителя Забайкалья оштрафовали за незаконную добычу золота
Происшествия,  Фото:pexels.com
Мужчина добыл 9,5 гр золотосодержащего концентрата

Мировой судья вынес штраф жителю села Любовь Кыринского района Забайкальского края за незаконную добычу 9,5 гр золотосодержащего концентрата стоимостью более 36 тысяч рублей. Установлено, что золотосодержащий концентрат он добыл в октябре 2021 года в долине реки Зун-Хонгорун.

- В отношении мужчины возбудили дело о незаконной добыче драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, - сообщает пресс-служба прокуратуры Забайкальского края.

Мировой судья признал его виновным и назначил штраф в размере более 54 тысяч рублей. Постановление судьи вступило в законную силу.
золото

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