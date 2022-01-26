Улан-удэнец, выйдя из колонии, повторил преступление на том же месте











Вечером 26 января в полицию обратились жители дома по улице Нарвская в Улан-Удэ. Они сообщили, что неизвестные совершили кражу из дома соседки, которая сейчас живёт в другом месте.Бдительные люди, увидев выходящих из соседской ограды незнакомцев, решили проверить, всё ли в порядке. Обнаружив, что входная дверь взломана, они незамедлительно позвонили соседке и – параллельно – в полицию.На место выехала следственно-оперативная группа. Уже вскоре сотрудники уголовного розыска установили личности двух подозреваемых, 33 и 34 лет. К утру оба они были задержаны, причём 34-летнего мужчину поймали на улице, когда он шёл с украденным шуруповёртом. Инструмент ему не удалось сдать в скупку из-за севшей батареи.Его 33-летнего сообщника, проживающего неподалеку, полицейские задержали по месту жительства. Примечательно, что ранее он был осуждён условно за кражу имущества из того же самого дома. Затем из-за нарушений ограничений и неявок на отметки в уголовно-исполнительную инспекцию мужчина был приговорен к реальному лишению свободы. Из колонии он освободился в феврале 2021 года, а теперь наступил на те же грабли.Подозреваемые признались в содеянном. Они пояснили, что, вооружившись гвоздодером, взломали сначала окно веранды, а затем и дверь. Они украли ноутбук и шуруповерт общей стоимостью 23 тысячи рублей. Ноутбук они сразу же сдали в скупку, а вот шуруповерт из-за севшей батареи в ломбарде не приняли.- Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Решается вопрос об избрании фигурантам меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.