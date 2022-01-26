 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

26 января

25 января

Популярное

Улан-удэнец, выйдя из колонии, повторил преступление на том же месте

Улан-удэнец, выйдя из колонии, повторил преступление на том же месте
Происшествия, 
Домушников поймали благодаря бдительным соседям

Вечером 26 января в полицию обратились жители дома по улице Нарвская в Улан-Удэ. Они сообщили, что неизвестные совершили кражу из дома соседки, которая сейчас живёт в другом месте.

Бдительные люди, увидев выходящих из соседской ограды незнакомцев, решили проверить, всё ли в порядке. Обнаружив, что входная дверь взломана, они незамедлительно позвонили соседке и – параллельно – в полицию.

На место выехала следственно-оперативная группа. Уже вскоре сотрудники уголовного розыска установили личности двух подозреваемых, 33 и 34 лет. К утру оба они были задержаны, причём 34-летнего мужчину поймали на улице, когда он шёл с украденным шуруповёртом. Инструмент ему не удалось сдать в скупку из-за севшей батареи.

Его 33-летнего сообщника, проживающего неподалеку, полицейские задержали по месту жительства. Примечательно, что ранее он был осуждён условно за кражу имущества из того же самого дома. Затем из-за нарушений ограничений и неявок на отметки в уголовно-исполнительную инспекцию мужчина был приговорен к реальному лишению свободы. Из колонии он освободился в феврале 2021 года, а теперь наступил на те же грабли. 

Подозреваемые признались в содеянном. Они пояснили, что, вооружившись гвоздодером, взломали сначала окно веранды, а затем и дверь. Они украли ноутбук и шуруповерт общей стоимостью 23 тысячи рублей. Ноутбук они сразу же сдали в скупку, а вот шуруповерт из-за севшей батареи в ломбарде не приняли.

 - Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Решается вопрос об избрании фигурантам меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии. 



кража

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Житель Иркутской области перевёл мошенникам более 400 тысяч
Житель Иркутской области перевёл мошенникам более 400 тысяч
Происшествия, 26.01.2022
Мошенники продолжают наживаться крупными суммами
Житель Бурятии рассчитался в супермаркете «дублями»
Житель Бурятии рассчитался в супермаркете «дублями»
Происшествия, 26.01.2022
Мошенник отвлёк кассира и положил сувенирные деньги. ВИДЕО
В Улан-Удэ накажут женщину, чья собака напала на врача
В Улан-Удэ накажут женщину, чья собака напала на врача
Происшествия, 26.01.2022
На владелицу собаки, покусавшей педиатра, составили два протокола
На дорогах Бурятии с начала года погибли пять человек
На дорогах Бурятии с начала года погибли пять человек
Происшествия, 26.01.2022
Автомобилистов призывают соблюдать скоростной режим 
В Улан-Удэ произошло ещё одно тройное ДТП
В Улан-Удэ произошло ещё одно тройное ДТП
Происшествия, 25.01.2022
Аварию сняли на видеорегистратор
Читинка продала квартиру и перевела мошенникам 3,5 млн
Читинка продала квартиру и перевела мошенникам 3,5 млн
Происшествия, 25.01.2022
Женщина переводила деньги на «безопасные счета»
В Бурятии будут судить водителя, по вине которого погибла девочка
В Бурятии будут судить водителя, по вине которого погибла девочка
Происшествия, 25.01.2022
Пьяный водитель погубил ребёнка и причинил травмы другим членам семьи
В Улан-Удэ собака покусала пришедшего на вызов педиатра
В Улан-Удэ собака покусала пришедшего на вызов педиатра
Происшествия, 25.01.2022
Врачу ковид-бригады придётся уйти на больничный
В Бурятии наркоманов вычислили по запаху в машине
В Бурятии наркоманов вычислили по запаху в машине
Происшествия, 25.01.2022
Бдительность проявили сотрудники ГИБДД  
В Чите задержали двух сбытчиков фальшивых купюр
В Чите задержали двух сбытчиков фальшивых купюр
Происшествия, 25.01.2022
Они сбыли не менее 20 поддельных банкнот на территории Забайкалья и других регионов
Госавтоинспекция Бурятии назвала самый аварийный день недели
Госавтоинспекция Бурятии назвала самый аварийный день недели
Происшествия, 25.01.2022
За год на дорогах Бурятии погибли более 110 человек

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^