Житель Иркутской области перевёл мошенникам более 400 тысяч

Мошенники продолжают наживаться крупными суммами



В полицию обратился 43-летний житель города Усолье-Сибирское, отдавший мошенникам 404 тысячи рублей.



- Мужчине позвонила неизвестная женщина, представившаяся сотрудницей банка. Она сообщила, что на его имя пытаются взять кредит. Мужчина опроверг эту информацию. Через несколько минут ему вновь позвонили с якобы того же банка и заверили, что кредит уже одобрен. Лжебанкиры убеждали мужчину, что на его денежные средства покушаются мошенники, а для сохранности их необходимо перевести на безопасный счет. Мужчина объяснил, что у него в наличии нет столько денег, на что ему предложили взять онлайн-кредит. Усольчанин, доверившись мошенникам, согласился и оформил займ на 500 тысяч рублей, 100 тысяч из которых сразу сняли за страхование кредита, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области



По направлению сотрудника мужчина перевел 300 тысяч рублей на неизвестный банковский счет, после чего звонящий бросил трубку.



Позже усомнившись, усольчанин всё же позвонил на «горячую линию» банка, где оператор объяснила, что мужчину обманули.



По факту мошенничества, совершённого в особо крупном размере, возбуждено уголовное дело.





