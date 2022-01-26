Автомобилистов призывают соблюдать скоростной режим
С начала месяца на загородных дорогах Бурятии в дорожно-транспортных происшествиях погибли пять человек. Смертельные ДТП случились в Кабанском и Заиграевском районах. Одной из причин смертельных аварий стало пренебрежение скоростным режимом в неблагоприятных дорожных условиях.
- Из-за яркого солнца и относительно высокого для зимы температурного режима асфальтовое покрытие становится скользким, что влияет на снижение коэффициента сцепления автомобиля с проезжей частью. В таких условиях водителям необходимо снизить скорость движения, выбрать безопасную дистанцию и избегать резких манёвров. Необдуманные действия в условиях скользкой дороги могут привести к потере контроля над автомобилем, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Дорожные полицейские напоминают, что водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности видимость в направлении движения.
- Соблюдение этих простейших правил позволит избежать аварийных ситуаций на дороге и сохранить ваши жизнь и здоровье, - призывают в Госавтоинспекции.
На дорогах Бурятии с начала года погибли пять человек
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Происшествия, 26.01.2022
Автомобилистов призывают соблюдать скоростной режим
Убийцы подожгли гараж с мужчиной внутри
Аварию сняли на видеорегистратор
Сильная женщина украла двери у соседки
Чудом обошлось без пострадавших
Убийство смогли раскрыть только в Москве
Женщина переводила деньги на «безопасные счета»
Пьяный водитель погубил ребёнка и причинил травмы другим членам семьи
Врачу ковид-бригады придётся уйти на больничный
ДТП произошло на «Стрелке»
Бдительность проявили сотрудники ГИБДД
Они сбыли не менее 20 поддельных банкнот на территории Забайкалья и других регионов
За год на дорогах Бурятии погибли более 110 человек
В свёртке были не только наркотики и телефоны, но и полотно пилы по металлу
Люди погибли в летней кухне