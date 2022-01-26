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На дорогах Бурятии с начала года погибли пять человек

На дорогах Бурятии с начала года погибли пять человек
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Автомобилистов призывают соблюдать скоростной режим

С начала месяца на загородных дорогах Бурятии в дорожно-транспортных происшествиях погибли пять человек. Смертельные ДТП случились в Кабанском и Заиграевском районах. Одной из причин смертельных аварий стало пренебрежение скоростным режимом в неблагоприятных дорожных условиях.

- Из-за яркого солнца и относительно высокого для зимы температурного режима асфальтовое покрытие становится скользким, что влияет на снижение коэффициента сцепления автомобиля с проезжей частью. В таких условиях водителям необходимо снизить скорость движения, выбрать безопасную дистанцию и избегать резких манёвров. Необдуманные действия в условиях скользкой дороги могут привести к потере контроля над автомобилем, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Дорожные полицейские напоминают, что водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности видимость в направлении движения.

- Соблюдение этих простейших правил позволит избежать аварийных ситуаций на дороге и сохранить ваши жизнь и здоровье, - призывают в Госавтоинспекции.


ГИБДД

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