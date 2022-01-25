Убийцы подожгли гараж с мужчиной внутри
Суд вынес приговор двум местным жителям города Киренск Иркутской области, признав их виновными в совершении убийства с особой жестокостью по предварительному сговору, сопряжённом с разбоем. Перед судом предстал ранее судимый за убийство 22-летний местный житель и его 21-летний приятель.
- В конце ноября 2018 года молодые люди распивали спиртные напитки, катаясь по улицам Киренска на автомобиле «ВАЗ-21099». В какой-то момент они захотели забрать автомобиль и убить владельца. Проследовав до гаража, расположенного на ул. Шукшина в микрорайоне Балахня, они выманили владельца на улицу, где жестоко избили его, а затем нанесли множественные удары битой по голове, - сообщили в СУ СКР по Иркутской области.
Убедившись, что мужчина потерял сознание, молодые люди проникли в гараж, где украли различное имущество потерпевшего, в том числе автомобиль «Тойота Марк2». После они скрылись с места.
Однако через некоторое время, чтобы удостовериться в смерти мужчины, они вернулись в гараж. Избитый ещё был жив. Тогда молодые люди подожгли гараж и уехали. 42-летний мужчина вскоре погиб в огне.
Приговором суда убийцам назначено наказание в виде 14 и 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима.
В Иркутской области осудили приятелей, заживо сжёгших человека
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Убийцы подожгли гараж с мужчиной внутри
Аварию сняли на видеорегистратор
Сильная женщина украла двери у соседки
Чудом обошлось без пострадавших
Убийство смогли раскрыть только в Москве
Женщина переводила деньги на «безопасные счета»
Пьяный водитель погубил ребёнка и причинил травмы другим членам семьи
Врачу ковид-бригады придётся уйти на больничный
ДТП произошло на «Стрелке»
Бдительность проявили сотрудники ГИБДД
Они сбыли не менее 20 поддельных банкнот на территории Забайкалья и других регионов
За год на дорогах Бурятии погибли более 110 человек
В свёртке были не только наркотики и телефоны, но и полотно пилы по металлу
Люди погибли в летней кухне
Пожар начался поздним вечером