В Иркутской области осудили приятелей, заживо сжёгших человека

Убийцы подожгли гараж с мужчиной внутри



Суд вынес приговор двум местным жителям города Киренск Иркутской области, признав их виновными в совершении убийства с особой жестокостью по предварительному сговору, сопряжённом с разбоем. Перед судом предстал ранее судимый за убийство 22-летний местный житель и его 21-летний приятель.



- В конце ноября 2018 года молодые люди распивали спиртные напитки, катаясь по улицам Киренска на автомобиле «ВАЗ-21099». В какой-то момент они захотели забрать автомобиль и убить владельца. Проследовав до гаража, расположенного на ул. Шукшина в микрорайоне Балахня, они выманили владельца на улицу, где жестоко избили его, а затем нанесли множественные удары битой по голове, - сообщили в СУ СКР по Иркутской области.



Убедившись, что мужчина потерял сознание, молодые люди проникли в гараж, где украли различное имущество потерпевшего, в том числе автомобиль «Тойота Марк2». После они скрылись с места.



Однако через некоторое время, чтобы удостовериться в смерти мужчины, они вернулись в гараж. Избитый ещё был жив. Тогда молодые люди подожгли гараж и уехали. 42-летний мужчина вскоре погиб в огне.



Приговором суда убийцам назначено наказание в виде 14 и 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

