В Чите воровка в одиночку унесла две металлические двери

Сильная женщина украла двери у соседки



В полицию в Чите поступило заявление о краже двух металлических дверей. Написавшая заявление женщина имеет дачу, в которой зимой никто не живёт. После длительного отсутствия женщина обнаружила, что со двора украдены две металлические двери. Ущерб составил 17 тысяч рублей.



- Стражи порядка установили причастность к краже 37-летней местной жительницы. Выяснилось, что подозреваемая знала об отсутствии хозяйки на даче. В тёмное время суток нетрезвая злоумышленница перелезла через забор и со двора похитила две металлические двери, - сообщили в УМВД по Забайкальскому краю.



Задержанная утверждает, что самостоятельно по очереди унесла тяжёлые двери к себе домой, выйдя через калитку. Информацию, не было ли у неё сообщников, полиция проверяет.



Двери подозреваемая намеревалась продать, однако не успела.



В отношении женщины возбуждено уголовное дело. Ранее она не попадала в поле зрения правоохранительных органов.



