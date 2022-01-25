Сильная женщина украла двери у соседки
В полицию в Чите поступило заявление о краже двух металлических дверей. Написавшая заявление женщина имеет дачу, в которой зимой никто не живёт. После длительного отсутствия женщина обнаружила, что со двора украдены две металлические двери. Ущерб составил 17 тысяч рублей.
- Стражи порядка установили причастность к краже 37-летней местной жительницы. Выяснилось, что подозреваемая знала об отсутствии хозяйки на даче. В тёмное время суток нетрезвая злоумышленница перелезла через забор и со двора похитила две металлические двери, - сообщили в УМВД по Забайкальскому краю.
Задержанная утверждает, что самостоятельно по очереди унесла тяжёлые двери к себе домой, выйдя через калитку. Информацию, не было ли у неё сообщников, полиция проверяет.
Двери подозреваемая намеревалась продать, однако не успела.
В отношении женщины возбуждено уголовное дело. Ранее она не попадала в поле зрения правоохранительных органов.
В Чите воровка в одиночку унесла две металлические двери
Происшествия, Фото:
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