 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

25 января

24 января

Популярное

В Чите воровка в одиночку унесла две металлические двери

В Чите воровка в одиночку унесла две металлические двери
Происшествия,  Фото:pexels.com
Сильная женщина украла двери у соседки

В полицию в Чите поступило заявление о краже двух металлических дверей. Написавшая заявление женщина имеет дачу, в которой зимой никто не живёт. После длительного отсутствия женщина обнаружила, что со двора украдены две металлические двери. Ущерб составил 17 тысяч рублей.

- Стражи порядка установили причастность к краже 37-летней местной жительницы. Выяснилось, что подозреваемая знала об отсутствии хозяйки на даче. В тёмное время суток нетрезвая злоумышленница перелезла через забор и со двора похитила две металлические двери, - сообщили в УМВД по Забайкальскому краю.

Задержанная утверждает, что самостоятельно по очереди унесла тяжёлые двери к себе домой, выйдя через калитку. Информацию, не было ли у неё сообщников, полиция проверяет.

Двери подозреваемая намеревалась продать, однако не успела.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело. Ранее она не попадала в поле зрения правоохранительных органов.

кража

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Читинка продала квартиру и перевела мошенникам 3,5 млн
Читинка продала квартиру и перевела мошенникам 3,5 млн
Происшествия, 25.01.2022
Женщина переводила деньги на «безопасные счета»
В Бурятии будут судить водителя, по вине которого погибла девочка
В Бурятии будут судить водителя, по вине которого погибла девочка
Происшествия, 25.01.2022
Пьяный водитель погубил ребёнка и причинил травмы другим членам семьи
В Улан-Удэ собака покусала пришедшего на вызов педиатра
В Улан-Удэ собака покусала пришедшего на вызов педиатра
Происшествия, 25.01.2022
Врачу ковид-бригады придётся уйти на больничный
В Бурятии наркоманов вычислили по запаху в машине
В Бурятии наркоманов вычислили по запаху в машине
Происшествия, 25.01.2022
Бдительность проявили сотрудники ГИБДД  
В Чите задержали двух сбытчиков фальшивых купюр
В Чите задержали двух сбытчиков фальшивых купюр
Происшествия, 25.01.2022
Они сбыли не менее 20 поддельных банкнот на территории Забайкалья и других регионов
Госавтоинспекция Бурятии назвала самый аварийный день недели
Госавтоинспекция Бурятии назвала самый аварийный день недели
Происшествия, 25.01.2022
За год на дорогах Бурятии погибли более 110 человек
В Чите бывший заключённый перебросил наркотики в исправительное учреждение
В Чите бывший заключённый перебросил наркотики в исправительное учреждение
Происшествия, 25.01.2022
В свёртке были не только наркотики и телефоны, но и полотно пилы по металлу
В Бурятии женщина утащила из траншеи 70 метров кабеля
В Бурятии женщина утащила из траншеи 70 метров кабеля
Происшествия, 25.01.2022
Женщина совершила кражу, когда шла устраиваться на работу
«Подработка» улан-удэнки оказалась помощью мошенникам
«Подработка» улан-удэнки оказалась помощью мошенникам
Происшествия, 25.01.2022
Улан-удэнке, которая невольно помогла мошенникам, придётся заплатить немаленькую сумму
В Иркутской области нашли того, кто обстрелял электровоз
В Иркутской области нашли того, кто обстрелял электровоз
Происшествия, 25.01.2022
Стрелок стрелял из хулиганских побуждений

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^