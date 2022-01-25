В Иркутской области обрушилась крыша хоккейного корта





В пятницу, 21 января, в городе Алзамай Нижнеудинского района Иркутской области под тяжестью снега обрушилась крыша хоккейного корта.Одновременно рухнули шесть пролетов из 12-ти на площади около 50 квадратных метров, передаёт «Братская студия телевидения».По счастливой случайности никто не пострадал.В ГУ МЧС по Иркутской области напомнили, что несвоевременная очистка крыши ото льда и снега – это административное правонарушение.- Лица, отвечающие за выполнение мероприятий по очистке крыш от снега, наледи, сосулек, в случае повреждения имущества или получения травм различной степени тяжести гражданами несут и уголовную ответственность, - отметили в ведомстве.