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Заместитель Генпрокурора утвердил обвинение по делу об убийстве улан-удэнца

Заместитель Генпрокурора утвердил обвинение по делу об убийстве улан-удэнца
Происшествия,  Фото:pexels.com
Убийство смогли раскрыть только в Москве

Заместитель Генерального прокурора России Дмитрий Демешин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу об убийстве 22-летнего улан-удэнца.

Как сообщал «Байкал-Daily», о завершении расследования этого дела 19 января сообщил Следственный комитет России. Расследованием занимались московские следователи из Главного следственного управления.

Преступление произошло в июле 2019 года. На берегу реки Уда был убит 22-летний молодой человек. Он был военнослужащим.

Кто его убил, раскрыть не могли 1,5 года. Дело сдвинулось с мёртвой точки, когда мать погибшего юноши побывала на личном приёме председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Женщина пожаловалась на волокиту при расследовании и на отсутствие результатов.

Бастрыкин поручил передать дело из Бурятии в главное следственное управление СК России.

- Расследование осложнялось значительной давностью произошедшего, отсутствием очевидцев, а также наличием на первоначальном этапе следствия версии о некриминальном характере смерти потерпевшего. После передачи дела следователи в кратчайшие сроки провели значительный объём следственных действий и экспертных исследований, - сообщили в Следственном комитете России.

В итоге был задержан подозреваемый. Установлено, что со своей жертвой он не был знаком. В тот день между ними вспыхнул случайный конфликт на берегу реки, в результате чего мужчина нанёс юноше удары колюще-режущим предметом, убив его.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Недавно дело ушло в суд для рассмотрения.

- Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Дмитрий Демешин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу. Оно будет рассмотрено Октябрьским районным судом Улан-Удэ, - сообщили в управлении Генпрокуратуры в ДФО.

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