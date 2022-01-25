Убийство смогли раскрыть только в Москве
Заместитель Генерального прокурора России Дмитрий Демешин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу об убийстве 22-летнего улан-удэнца.
Как сообщал «Байкал-Daily», о завершении расследования этого дела 19 января сообщил Следственный комитет России. Расследованием занимались московские следователи из Главного следственного управления.
Преступление произошло в июле 2019 года. На берегу реки Уда был убит 22-летний молодой человек. Он был военнослужащим.
Кто его убил, раскрыть не могли 1,5 года. Дело сдвинулось с мёртвой точки, когда мать погибшего юноши побывала на личном приёме председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Женщина пожаловалась на волокиту при расследовании и на отсутствие результатов.
Бастрыкин поручил передать дело из Бурятии в главное следственное управление СК России.
- Расследование осложнялось значительной давностью произошедшего, отсутствием очевидцев, а также наличием на первоначальном этапе следствия версии о некриминальном характере смерти потерпевшего. После передачи дела следователи в кратчайшие сроки провели значительный объём следственных действий и экспертных исследований, - сообщили в Следственном комитете России.
В итоге был задержан подозреваемый. Установлено, что со своей жертвой он не был знаком. В тот день между ними вспыхнул случайный конфликт на берегу реки, в результате чего мужчина нанёс юноше удары колюще-режущим предметом, убив его.
Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Недавно дело ушло в суд для рассмотрения.
- Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Дмитрий Демешин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу. Оно будет рассмотрено Октябрьским районным судом Улан-Удэ, - сообщили в управлении Генпрокуратуры в ДФО.
Заместитель Генпрокурора утвердил обвинение по делу об убийстве улан-удэнца
Происшествия, Фото:
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