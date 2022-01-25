Бдительность проявили сотрудники ГИБДД
На 94 километре автодороги «Улан-Удэ-Кяхта» в Селенгинском районе Бурятии, недалеко от Гусиноозёрска, сотрудники ГИБДД остановили иномарку, в которой находились водитель и два пассажира. Машину остановили за нарушение правил пользования внешними световыми приборами.
При проверке документов автоинспекторы почувствовали исходивший из салона автомобиля резкий запах растворителя. Сотрудники предложили добровольно выдать запрещённые вещества. В итоге один из пассажиров авто отдал пластиковую бутылку с наркотическим средством. Проведённая экспертиза показала, что в ней было 26 граммов масла каннабиса.
- Установлено, что 32-летний житель Кабанского района приехал в Селенгинский район для заготовки запрещённого вещества. Вечером он попросил знакомого забрать его на автомобиле. Наркотическое средство он заготовил для собственного употребления, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
От прохождения медицинского освидетельствования водитель отказался, в связи с чем на него составлен административный протокол по ч.1 ст.12.26 КоАП.
Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотических средств в крупном размере».
В Бурятии наркоманов вычислили по запаху в машине
Происшествия, Фото:
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