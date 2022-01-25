В Чите задержали двух сбытчиков фальшивых купюр

Они сбыли не менее 20 поддельных банкнот на территории Забайкалья и других регионов



В Чите полицейские в результате длительной оперативной разработки задержали двух фальшивомонетчиков, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.



- По версии оперативников, в конце 2021 года 29-летний злоумышленник приобрёл через Интернет 29 поддельных купюр номиналом 5000 рублей. С помощью своего знакомого, ранее судимого читинца 1996 года рождения, он реализовал не менее 20 купюр, в том числе на территории соседних с Забайкальем регионов и в Москве, - говорится в сообщении ведомства.



В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 186 УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг».



Один из фигурантов находится на домашнем аресте. Его подельник - на подписке о невыезде и надлежащем поведении.



Отмечается, что одна из купюр, которую сбыли подозреваемые, была обнаружена и изъята в отделении банка в Чите. В результате проведённой экспертизы было установлено, что она фальшивая.



Сотрудники полиции продолжают оперативно-розыскные мероприятия по изъятию из оборота других поддельных банкнот.

