 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

25 января

24 января

Популярное

В Чите задержали двух сбытчиков фальшивых купюр

В Чите задержали двух сбытчиков фальшивых купюр
Происшествия, 
Они сбыли не менее 20 поддельных банкнот на территории Забайкалья и других регионов

В Чите полицейские в результате длительной оперативной разработки задержали двух фальшивомонетчиков, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

- По версии оперативников, в конце 2021 года 29-летний злоумышленник приобрёл через Интернет 29 поддельных купюр номиналом 5000 рублей. С помощью своего знакомого, ранее судимого читинца 1996 года рождения, он реализовал не менее 20 купюр, в том числе на территории соседних с Забайкальем регионов и в Москве, - говорится в сообщении ведомства.

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 186 УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг».

Один из фигурантов находится на домашнем аресте. Его подельник - на подписке о невыезде и надлежащем поведении.

Отмечается, что одна из купюр, которую сбыли подозреваемые, была обнаружена и изъята в отделении банка в Чите. В результате проведённой экспертизы было установлено, что она фальшивая.

Сотрудники полиции продолжают оперативно-розыскные мероприятия по изъятию из оборота других поддельных банкнот.
фальшивые деньги

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Госавтоинспекция Бурятии назвала самый аварийный день недели
Госавтоинспекция Бурятии назвала самый аварийный день недели
Происшествия, 25.01.2022
За год на дорогах Бурятии погибли более 110 человек
В Чите бывший заключённый перебросил наркотики в исправительное учреждение
В Чите бывший заключённый перебросил наркотики в исправительное учреждение
Происшествия, 25.01.2022
В свёртке были не только наркотики и телефоны, но и полотно пилы по металлу
В Бурятии женщина утащила из траншеи 70 метров кабеля
В Бурятии женщина утащила из траншеи 70 метров кабеля
Происшествия, 25.01.2022
Женщина совершила кражу, когда шла устраиваться на работу
«Подработка» улан-удэнки оказалась помощью мошенникам
«Подработка» улан-удэнки оказалась помощью мошенникам
Происшествия, 25.01.2022
Улан-удэнке, которая невольно помогла мошенникам, придётся заплатить немаленькую сумму
В Иркутской области нашли того, кто обстрелял электровоз
В Иркутской области нашли того, кто обстрелял электровоз
Происшествия, 25.01.2022
Стрелок стрелял из хулиганских побуждений
В Иркутской области накрыли крупнейшую нарколабораторию
В Иркутской области накрыли крупнейшую нарколабораторию
Происшествия, 25.01.2022
В гаражном боксе обнаружили более 11 кг наркотиков
В Улан-Удэ вновь «минировали» аэропорт
В Улан-Удэ вновь «минировали» аэропорт
Происшествия, 25.01.2022
Территорию воздушной гавани оцепляли
В Бурятии автомобиль «оседлал» отбойник
В Бурятии автомобиль «оседлал» отбойник
Происшествия, 25.01.2022
Водитель повисшей на отбойнике машины сперва сбежал с места аварии
Забайкалец предстанет перед судом за убийство знакомой
Забайкалец предстанет перед судом за убийство знакомой
Происшествия, 25.01.2022
Мужчина уверят, что застрелил женщину случайно
В Улан-Удэ восемь домов остаются без холодной воды
В Улан-Удэ восемь домов остаются без холодной воды
Происшествия, 25.01.2022
Коммунальная авария случилась рано утром 
В Забайкалье после гибели девочки начали находить трупы собак
В Забайкалье после гибели девочки начали находить трупы собак
Происшествия, 24.01.2022
Местные жители не исключают, что собак начали отстреливать

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^