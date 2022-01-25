В Чите бывший заключённый перебросил наркотики в исправительное учреждение

В свёртке были не только наркотики и телефоны, но и полотно пилы по металлу



В Чите 32-летний бывший заключённый, который вышел на свободу менее месяца назад, перебросил наркотики в лечебно-исправительное учреждение №4 (там содержатся осуждённые с туберкулёзом).



- Гражданин 1989 года рождения, ранее отбывавший наказание в лечебно-исправительном учреждении и освобождённый оттуда менее месяца назад, совершил переброс свёртка через основное ограждение, со стороны улицы. Однако там во внеслужебное время находился младший инспектор группы надзора отдела безопасности Сергей Малышкин, который начал преследовать нарушителя и задержал его на пересечении улиц Верхоленской и Петровско-Заводской, - сообщает УФСИН по Забайкальскому краю.



Сотрудники дежурной смены во внутренней запретной зоне учреждения подобрали свёрток, обмотанный скотчем. В нём были шприц на 10 кубических сантиметров с веществом тёмно-зеленого цвета, два сотовых телефона, 10 сим-карт, два зарядных устройства к сотовым телефонам, наушники, адаптер для карт памяти и полотно пилы по металлу.



Назначена и проводится служебная проверка. В случае признания изъятого вещества наркотическим или психотропным, следственными органами будет возбуждено уголовное дело.

