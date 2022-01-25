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На пожаре в Иркутской области погибли женщина и ребёнок

На пожаре в Иркутской области погибли женщина и ребёнок
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Люди погибли в летней кухне

Сегодня утром на улице Корчагина в городе Тулун Иркутской области произошёл пожар, унёсший жизни 38-летней женщины и двухлетнего ребёнка.


Пожар произошёл в 10-м часу утра. Звонок в пожарно-спасательную службу поступил в 9.37 от очевидцев.

- Горела летняя кухня. На момент прибытия первого подразделения пожарных постройка была полностью охвачена огнём на площади 60 квадратных метров. На месте находился мужчина, собственник, который сообщил о том, что внутри находятся женщина и ребёнок. Пожарные вошли внутрь горящего строения и нашли погибших, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.

Причина пожара устанавливается.

В Иркутской области с начала января зарегистрировано 23 случая гибели людей на пожарах, в том числе погибли двое детей. Всего произошло 342 пожара.

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