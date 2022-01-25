В Бурятии заживо сгорели курицы, поросёнок и собака

Поздним вечером 24 января на номер «112» поступило сообщение о возгорании надворных построек в селе Троицк Прибайкальского района Бурятии.
- На момент пожарных горели стайка и гараж, была угроза перехода огня на жилой дом и другие постройки. В тушении также участвовали местные жители. Совместными усилиями переход огня на жилой дом и другие надворные постройки не допущен, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Однако огонь уничтожил гараж и стайку. Погибли 16 куриц, поросёнок, а также собака, содержавшаяся в вольере.
Причина пожара устанавливается.
Как сообщал «Байкал-Daily», 23 января в местности Кыргында в Еравнинском районе сгорел курятник с десятком куриц.
28 декабря в селе Хоринск произошёл пожар, на котором погибли более полусотни куриц. Днём ранее в селе Гашей Мухоршибирского района сгорели 35 куриц и овца с ягнёнком.
В середине декабря в посёлке Нижнеангарск в огне погибли 70 голубей. В конце ноября в селе Новоильинск Заиграевского района пожар в стайке погубил 27 куриц, трёх поросят и козу.