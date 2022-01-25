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25 января

24 января

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В Бурятии заживо сгорели курицы, поросёнок и собака

В Бурятии заживо сгорели курицы, поросёнок и собака
Происшествия,  Фото:республиканское агентство ГО и ЧС
Пожар начался поздним вечером

Поздним вечером 24 января на номер «112» поступило сообщение о возгорании надворных построек в селе Троицк Прибайкальского района Бурятии.

- На момент пожарных горели стайка и гараж, была угроза перехода огня на жилой дом и другие постройки. В тушении также участвовали местные жители. Совместными усилиями переход огня на жилой дом и другие надворные постройки не допущен, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Однако огонь уничтожил гараж и стайку. Погибли 16 куриц, поросёнок, а также собака, содержавшаяся в вольере.

Причина пожара устанавливается.


Как сообщал «Байкал-Daily», 23 января в местности Кыргында в Еравнинском районе сгорел курятник с десятком куриц.

28 декабря в селе Хоринск произошёл пожар, на котором погибли более полусотни куриц. Днём ранее в селе Гашей Мухоршибирского района сгорели 35 куриц и овца с ягнёнком.

В середине декабря в посёлке Нижнеангарск в огне погибли 70 голубей. В конце ноября в селе Новоильинск Заиграевского района пожар в стайке погубил 27 куриц, трёх поросят и козу.



пожар домашние животные

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