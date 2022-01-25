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В Бурятии женщина утащила из траншеи 70 метров кабеля

В Бурятии женщина утащила из траншеи 70 метров кабеля
Происшествия, 
Женщина совершила кражу, когда шла устраиваться на работу

Жительница Северобайкальска украла около 70 метров медного кабеля в прибрежном парке «Северное сияние». Ущерб составил более 55 тысяч рублей, сообщили в МВД по Бурятии.

Вечером 17 января 32-летняя горожанка шла устраиваться на работу на местное предприятие. По дороге она увидела рабочих, которые укладывали медный кабель в траншеи. Тогда женщина срочно поменяла планы, отложила встречу с работодателем, а вместо этого задумала кражу.

Она сходила домой за топором, а затем вернулась в парк. Дождавшись, кода рабочие уйдут, женщина обрубила кабель и украла 70 метров.

В лесу неподалеку женщина на костре обожгла изоляцию. Медный провод она сдала в точку приёма металла. На вырученные восемь тысяч рублей горожанка купила алкоголь и продукты.

В отношении воровки избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

кража

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