Женщина совершила кражу, когда шла устраиваться на работу
Жительница Северобайкальска украла около 70 метров медного кабеля в прибрежном парке «Северное сияние». Ущерб составил более 55 тысяч рублей, сообщили в МВД по Бурятии.
Вечером 17 января 32-летняя горожанка шла устраиваться на работу на местное предприятие. По дороге она увидела рабочих, которые укладывали медный кабель в траншеи. Тогда женщина срочно поменяла планы, отложила встречу с работодателем, а вместо этого задумала кражу.
Она сходила домой за топором, а затем вернулась в парк. Дождавшись, кода рабочие уйдут, женщина обрубила кабель и украла 70 метров.
В лесу неподалеку женщина на костре обожгла изоляцию. Медный провод она сдала в точку приёма металла. На вырученные восемь тысяч рублей горожанка купила алкоголь и продукты.
В отношении воровки избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
В Бурятии женщина утащила из траншеи 70 метров кабеля
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