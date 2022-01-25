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В Иркутской области нашли того, кто обстрелял электровоз

В Иркутской области нашли того, кто обстрелял электровоз
Происшествия,  Фото:Восточно-Сибирское ЛУ МВД России на транспорте
Стрелок стрелял из хулиганских побуждений

Как сообщал «Байкал-Daily», в начале января на перегоне «Лена-Портовая» в Иркутской области неизвестные обстреляли маневровый электровоз, разбив два стекла. Пострадавших не было.

Сегодня стало известно, что нарушитель найден, ему 19 лет.

- В ходе расследования транспортным полицейским удалось установить и задержать 19-летнего жителя Усть-Кутского района Иркутской области. Он пояснил, что выстрелил четыре раза в сторону стоявшего на железнодорожных путях электровоза из пневматического пистолета, ранее подаренного ему знакомым. Преступление совершил из хулиганских побуждений, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД на транспорте.

Пистолет и пули к нему изъяты. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, расследование продолжается. Хулигану грозит до двух лет лишения свободы.

хулиганство поезд железная дорога

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