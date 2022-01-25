В Иркутской области нашли того, кто обстрелял электровоз

Как сообщал «Байкал-Daily», в начале января на перегоне «Лена-Портовая» в Иркутской области неизвестные обстреляли маневровый электровоз, разбив два стекла. Пострадавших не было.
Сегодня стало известно, что нарушитель найден, ему 19 лет.
- В ходе расследования транспортным полицейским удалось установить и задержать 19-летнего жителя Усть-Кутского района Иркутской области. Он пояснил, что выстрелил четыре раза в сторону стоявшего на железнодорожных путях электровоза из пневматического пистолета, ранее подаренного ему знакомым. Преступление совершил из хулиганских побуждений, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД на транспорте.
Пистолет и пули к нему изъяты. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, расследование продолжается. Хулигану грозит до двух лет лишения свободы.