Забайкалец предстанет перед судом за убийство знакомой

Мужчина уверят, что застрелил женщину случайно



В Забайкальском крае завершено расследование уголовного дела в отношении 58-летнего жителя посёлка Оловянная, обвиняемого в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ).



По версии следствия, 25 апреля 2021 года обвиняемый убил 49-летнюю женщину.



Преступление было совершено недалеко от посёлка Оловянная в машине обвиняемого. В ходе ссоры со своей знакомой мужчина выстрелил в женщину из малокалиберной винтовки. От полученного огнестрельного ранения в грудь потерпевшая скончалась на месте.



В ходе предварительного следствия обвиняемый не признал совей вины и выдвинул версию о том, что выстрелил в знакомую. Однако следователи собрали доказательственную базу, опровергающую версию обвиняемого и в полной мере указывающую на умышленный характер совершенного преступления.



Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.

