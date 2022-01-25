Мужчина уверят, что застрелил женщину случайно
В Забайкальском крае завершено расследование уголовного дела в отношении 58-летнего жителя посёлка Оловянная, обвиняемого в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ).
По версии следствия, 25 апреля 2021 года обвиняемый убил 49-летнюю женщину.
Преступление было совершено недалеко от посёлка Оловянная в машине обвиняемого. В ходе ссоры со своей знакомой мужчина выстрелил в женщину из малокалиберной винтовки. От полученного огнестрельного ранения в грудь потерпевшая скончалась на месте.
В ходе предварительного следствия обвиняемый не признал совей вины и выдвинул версию о том, что выстрелил в знакомую. Однако следователи собрали доказательственную базу, опровергающую версию обвиняемого и в полной мере указывающую на умышленный характер совершенного преступления.
Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.
Забайкалец предстанет перед судом за убийство знакомой
Происшествия, Фото:
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