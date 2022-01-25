Коммунальная авария случилась рано утром
В Железнодорожном районе Улан-Удэ сегодня в 5:45 произошла коммунальная авария.
В районе жилого дома по улице Октябрьская, 25 из-под земли вышла вода. В этой связи произошло отключение холодной воды в восьми многоквартирных домах: ул. Октябрьская, 21, 25, 30, 32, 34, 36, 38, 40 и 2 прочие объекта.
В оперативной сводке по городу сообщается, что подвоз воды организован.
Работа по устранению аварийной ситуации запланированы на сегодня.
В Улан-Удэ восемь домов остаются без холодной воды
Происшествия, Фото:
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