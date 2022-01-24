Стая подбежала неожиданно к 30-летнему крепкому мужчине
Собаки напали на мужчину на улице Автодорожная в Якутске. Андрей, крепкий мужчина 30-ти лет, рассказал Sakhaday, что стая подбежала неожиданно.
- Когда вышел на улицу встретить друга, ко мне подбежала свора собак. Напали без всякого повода. Причем друга не трогали, что странно. Одна из них вцепилась в мою ногу, прокусив джинсы, подштанники. Остальные нападали, гавкали. Такой ор стоял, - поделился житель Якутска.
По его словам, он отбивался, схватил одну собаку и придушил. Как только собака упала, остальные разбежались.
- Стая состояла из пяти-шести собак. Раньше их видел, казались дружелюбными. Не знаю, что на них нашло, - рассказывает мужчина.
Рана у него на ноге оказалась глубокой. По словам жителя Якутска, сам он человек неслабый, физически подготовлен.
- А если бы на моем месте был ребёнок, то его бы просто съели. Как отец я очень обеспокоен. Считаю, что таких собак не должно быть в городе, - обеспокоен Андрей.
Следователи проверяют информацию о нападении своры собак на мужчину.
Как сообщал «Байкал-Daily», 22 января, в селе Домна Забайкальского края бродячие собаки насмерть загрызли семилетнюю девочку.
В Якутске мужчине пришлось задушить одну собаку из напавшей стаи
Происшествия, Фото:
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