 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

24 января

23 января

Популярное

В Бурятии на федеральной трассе погиб водитель пикапа

В Бурятии на федеральной трассе погиб водитель пикапа
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Водитель скончался на месте

Сотрудники ГИБДД работают на месте смертельного ДТП в Кабанском районе Бурятии.

- По предварительным данным, сегодня около 15.30 на 310 км федеральной трассы Р-258 Байкал водитель автомобиля Toyota Hilux выехал на полосу встречного движения, где врезался в грузовик, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.

Водитель Toyota от полученных травм скончался на месте происшествия.

Сейчас на этом участке дороги движение осуществляется по одной полосе.

Как сообщал «Байкал-Daily», 14 января также в Кабанском районе Бурятии на федеральной трассе в ДТП погиб 31-летний водитель «ВАЗа».

На прошлой неделе в больнице в Улан-Удэ скончалась пожилая женщина, которую несколькими днями ранее на «зебре» сбил водитель «Тойоты Камри».

ДТП смерть

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Житель Бурятии убил женщину, у которой украл продукты
Житель Бурятии убил женщину, у которой украл продукты
Происшествия, 24.01.2022
Убийца нанёс жертве несколько ударов ножом
В Улан-Удэ обокрали двух спящих 17-летних девушек
В Улан-Удэ обокрали двух спящих 17-летних девушек
Происшествия, 24.01.2022
Вором оказался мужчина из соседнего подъезда
Житель Бурятии, мстя жене, сжёг соседский сарай
Житель Бурятии, мстя жене, сжёг соседский сарай
Происшествия, 24.01.2022
Молодой человек выполнил одну из своих прежних угроз
В Бурятии заживо сгорели десять куриц
В Бурятии заживо сгорели десять куриц
Происшествия, 24.01.2022
Пожар произошёл в частном подворье
На Байкале турист провалился под лёд
На Байкале турист провалился под лёд
Происшествия, 24.01.2022
На помощь ушедшему под лёд мужчине пришли очевидцы
Недалеко от Иркутска под лёд провалился кроссовер
Недалеко от Иркутска под лёд провалился кроссовер
Происшествия, 24.01.2022
Водитель успел выбраться, автомобиль не нашли
Житель Бурятии украл унитаз
Житель Бурятии украл унитаз
Происшествия, 24.01.2022
Б/у унитаз и раковину вор украл во время ремонта
Иркутянин случайно спалил два дома
Иркутянин случайно спалил два дома
Происшествия, 24.01.2022
Горе-хозяин забыл, что надо выключить газ, если уходишь
В Улан-Удэ загорелся тепловоз
В Улан-Удэ загорелся тепловоз
Происшествия, 23.01.2022
Пострадавших в результате происшествия нет

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^