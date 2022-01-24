Водитель скончался на месте
Сотрудники ГИБДД работают на месте смертельного ДТП в Кабанском районе Бурятии.
- По предварительным данным, сегодня около 15.30 на 310 км федеральной трассы Р-258 Байкал водитель автомобиля Toyota Hilux выехал на полосу встречного движения, где врезался в грузовик, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.
Водитель Toyota от полученных травм скончался на месте происшествия.
Сейчас на этом участке дороги движение осуществляется по одной полосе.
Как сообщал «Байкал-Daily», 14 января также в Кабанском районе Бурятии на федеральной трассе в ДТП погиб 31-летний водитель «ВАЗа».
На прошлой неделе в больнице в Улан-Удэ скончалась пожилая женщина, которую несколькими днями ранее на «зебре» сбил водитель «Тойоты Камри».
В Бурятии на федеральной трассе погиб водитель пикапа
Происшествия, Фото:
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