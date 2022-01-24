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Житель Бурятии убил женщину, у которой украл продукты

Житель Бурятии убил женщину, у которой украл продукты
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Бурятии
Убийца нанёс жертве несколько ударов ножом

Суд вынес приговор 32-летнему жителю города Закаменск, который убил женщину. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.

Вечером 12 апреля 2021 года мужчина пришёл в гости к знакомой женщине, в квартире у которой собралась пьяная компания. Во время застолья он отозвал в коридор ещё одну гостью и предложил ей вместе украсть из холодильника продукты. Договорившись, он вернулся к хозяйке квартиры и отвлёк её. В это время соучастница совершила кражу, сложила продукты в пакет и передала подельнику.

Мужчина ушёл из квартиры, а дальнейшем продал ворованное практически за бесценок.

После этого, 11 мая 2021 года вечером мужчина вновь пришёл в гости к той же знакомой, с которой стал употреблять спиртные напитки. Спустя несколько часов они поссорились. Гость напал на хозяйку квартиры, избил её, а затем схватил нож и нанёс им несколько ударов в шею и грудную клетку. Женщина скончалась на месте происшествия.

Мужчина убежал из квартиры, а нож выбросил на улице.

Следующим вечером тело женщины обнаружили соседи.

На убийцу возбудили уголовные дела по статьям «Убийство» и «Кража, совершённая группой лиц по предварительному сговору».

Приговором суда мужчине назначено 11 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Его соучастница в краже с учётом предыдущих судимостей получила пять лет в исправительной колонии общего режима
убийство

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