Убийца нанёс жертве несколько ударов ножом
Суд вынес приговор 32-летнему жителю города Закаменск, который убил женщину. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.
Вечером 12 апреля 2021 года мужчина пришёл в гости к знакомой женщине, в квартире у которой собралась пьяная компания. Во время застолья он отозвал в коридор ещё одну гостью и предложил ей вместе украсть из холодильника продукты. Договорившись, он вернулся к хозяйке квартиры и отвлёк её. В это время соучастница совершила кражу, сложила продукты в пакет и передала подельнику.
Мужчина ушёл из квартиры, а дальнейшем продал ворованное практически за бесценок.
После этого, 11 мая 2021 года вечером мужчина вновь пришёл в гости к той же знакомой, с которой стал употреблять спиртные напитки. Спустя несколько часов они поссорились. Гость напал на хозяйку квартиры, избил её, а затем схватил нож и нанёс им несколько ударов в шею и грудную клетку. Женщина скончалась на месте происшествия.
Мужчина убежал из квартиры, а нож выбросил на улице.
Следующим вечером тело женщины обнаружили соседи.
На убийцу возбудили уголовные дела по статьям «Убийство» и «Кража, совершённая группой лиц по предварительному сговору».
Приговором суда мужчине назначено 11 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Его соучастница в краже с учётом предыдущих судимостей получила пять лет в исправительной колонии общего режима
Житель Бурятии убил женщину, у которой украл продукты
Происшествия, Фото:
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