Жительница Бурятии накупила алкоголь, продукты и телефоны по чужой карте

Воровка растратила почти 50 тысяч



20 января с заявлением о краже около 50 тысяч рублей с зарплатной банковской карты в полицию Гусиноозёрска обратился 45-летний местный житель. Мужчина рассказал, что не помнит, при каких обстоятельствах пропала карта.



Полицейские установили, что с помощью карты было совершено множество покупок в различных торговых точках города. Вскоре была задержана ранее неоднократно судимая 32-летняя местная жительница.



Женщина рассказала следователю, что 18 января пришла в гости к мужчине, с которым знакома. Пара стала распивать спиртное и, когда хозяин опьянел, попросила у него карту, чтобы купить сигареты.



Однако в разных магазинах Гусиноозёрска она накупила алкоголь, табачные изделия, продукты питания, два сотовых телефона. Когда на счету оставалось около 700 рублей, она её потеряла.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщили в МВД по Бурятии.





