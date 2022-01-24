Воровка растратила почти 50 тысяч
20 января с заявлением о краже около 50 тысяч рублей с зарплатной банковской карты в полицию Гусиноозёрска обратился 45-летний местный житель. Мужчина рассказал, что не помнит, при каких обстоятельствах пропала карта.
Полицейские установили, что с помощью карты было совершено множество покупок в различных торговых точках города. Вскоре была задержана ранее неоднократно судимая 32-летняя местная жительница.
Женщина рассказала следователю, что 18 января пришла в гости к мужчине, с которым знакома. Пара стала распивать спиртное и, когда хозяин опьянел, попросила у него карту, чтобы купить сигареты.
Однако в разных магазинах Гусиноозёрска она накупила алкоголь, табачные изделия, продукты питания, два сотовых телефона. Когда на счету оставалось около 700 рублей, она её потеряла.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщили в МВД по Бурятии.
Жительница Бурятии накупила алкоголь, продукты и телефоны по чужой карте
Происшествия, Фото:
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