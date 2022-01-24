В Улан-Удэ обокрали двух спящих 17-летних девушек

Вором оказался мужчина из соседнего подъезда



Утром 22 января в отдел полиции Октябрьского района Улан-Удэ обратились две 17-летние девушки. Ночью неизвестный украл из квартиры, которую арендует одна из них, сотовые телефоны. Также вор забрал из прихожей женскую куртку с банковской картой и наушниками в кармане. Общий ущерб составил 23 тысячи рублей, сообщили в МВД по Бурятии.



Сотрудники уголовного розыска раскрыли кражу. Вором оказался 30-летний мужчина, живущий в квартире в соседнем подъезде.



По словам мужчины, ночью после распития спиртного он решил нанести визит своей знакомой. Дверь оказалась не заперта, и мужчина зашёл в её квартиру, но застал лишь двух спящих девушек. Он не удержался от соблазна и украл их вещи.



Чужой картой вор впоследствии пытался рассчитаться за сигареты в магазине, но денег на счету не было. Телефоны он продал на рынке. Куртку и наушники полицейские изъяли.



Преступление он совершил, имея непогашенную судимость за имущественное преступление и, более того, привлекаясь к уголовной ответственности по квартирной краже. При этом мужчина трудоустроен.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».



