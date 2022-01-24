Пожар произошёл в частном подворье
Вечером 13 января в местности Кыргында в Еравнинском районе Бурятии загорелся курятник, стоящий во дворе.
- На момент прибытия пожарных курятник был охвачен огнём. На ликвидацию открытого горения потребовалось 16 минут. В результате пожара постройка сгорела вместе с десятком кур, находящихся в ней, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Вероятно, причиной пожара послужило нарушение правил безопасности при эксплуатации печей.
Как сообщал «Байкал-Daily», 28 декабря в селе Хоринск произошёл пожар в стайке, на котором погибли более полусотни куриц.
В Бурятии заживо сгорели десять куриц
Происшествия, Фото:
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