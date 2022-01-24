 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

24 января

23 января

Популярное

В Бурятии едва не сгорел двухквартирный дом

В Бурятии едва не сгорел двухквартирный дом
Происшествия,  Фото:республиканское агентство ГО и ЧС
Пострадавших нет

Ранним утром 23 января в селе Багдарин Баунтовского района Бурятии произошёл пожар в двухквартирном жилом доме. Жильцы вышли на улицу до приезда пожарных.

- На момент прибытия пожарного расчёта пристроенная веранда горела изнутри, пламя переходило на дом. На ликвидацию открытого горения потребовалось около 10 минут. В результате пожара веранда выгорела на площади 20 кв.м., уничтожения дома пожарные не допустили, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Предположительно, причиной возгорания стало нарушение правил технической эксплуатации и выбора аппаратов защиты электрических сетей.

Также в ночь с 22 на 23 января в селе Билютай Селенгинского района сгорело неэксплуатируемое брусовое здание на площади 140 кв.метров.

Воскресным вечером поступило сообщение о пожаре в селе Горячинск Прибайкальского района. Там горели несколько надворных построек, существовала угроза перехода огня на летнюю кухню и гараж.

- В результате пожара сгорели крыша бани и навес, повреждён фронтон зимовья. Предположительно, пожар произошёл по причинам, связанным с нарушением правил установки и эксплуатации электрооборудования, - отметили в республиканском агентстве ГО и ЧС. 
пожар

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

На Байкале турист провалился под лёд
На Байкале турист провалился под лёд
Происшествия, 24.01.2022
На помощь ушедшему под лёд мужчине пришли очевидцы
Недалеко от Иркутска под лёд провалился кроссовер
Недалеко от Иркутска под лёд провалился кроссовер
Происшествия, 24.01.2022
Водитель успел выбраться, автомобиль не нашли
Житель Бурятии украл унитаз
Житель Бурятии украл унитаз
Происшествия, 24.01.2022
Б/у унитаз и раковину вор украл во время ремонта
Иркутянин случайно спалил два дома
Иркутянин случайно спалил два дома
Происшествия, 24.01.2022
Горе-хозяин забыл, что надо выключить газ, если уходишь
В Улан-Удэ загорелся тепловоз
В Улан-Удэ загорелся тепловоз
Происшествия, 23.01.2022
Пострадавших в результате происшествия нет
В Забайкалье собаки насмерть загрызли семилетнюю девочку
В Забайкалье собаки насмерть загрызли семилетнюю девочку
Происшествия, 22.01.2022
Ребёнка заживо растерзали бродячие собаки
В Иркутской области при тушении дома погибли двое пожарных
В Иркутской области при тушении дома погибли двое пожарных
Происшествия, 22.01.2022
У одного из погибших пожарных остались жена и ребёнок
В Забайкалье застолье закончилось убийством
В Забайкалье застолье закончилось убийством
Происшествия, 22.01.2022
Потерпевший скончался в больнице
В Чите не стали возбуждать дело по поводу покалеченной собаки
В Чите не стали возбуждать дело по поводу покалеченной собаки
Происшествия, 22.01.2022
Ветеринар пришёл к выводу, что собаку не скидывали с балкона
В Иркутске женщина набросилась с ножом на полицейских
В Иркутске женщина набросилась с ножом на полицейских
Происшествия, 22.01.2022
В квартире женщины нашли пропавшего ребёнка
В Улан-Удэ из-за утечки отключали отопление
В Улан-Удэ из-за утечки отключали отопление
Происшествия, 22.01.2022
Без тепла остались жильцы одного дома
В Бурятии в результате ДТП автомобили съехали в кювет
В Бурятии в результате ДТП автомобили съехали в кювет
Происшествия, 21.01.2022
Авария произошла в пригородном районе

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^