Пострадавших нет
Ранним утром 23 января в селе Багдарин Баунтовского района Бурятии произошёл пожар в двухквартирном жилом доме. Жильцы вышли на улицу до приезда пожарных.
- На момент прибытия пожарного расчёта пристроенная веранда горела изнутри, пламя переходило на дом. На ликвидацию открытого горения потребовалось около 10 минут. В результате пожара веранда выгорела на площади 20 кв.м., уничтожения дома пожарные не допустили, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Предположительно, причиной возгорания стало нарушение правил технической эксплуатации и выбора аппаратов защиты электрических сетей.
Также в ночь с 22 на 23 января в селе Билютай Селенгинского района сгорело неэксплуатируемое брусовое здание на площади 140 кв.метров.
Воскресным вечером поступило сообщение о пожаре в селе Горячинск Прибайкальского района. Там горели несколько надворных построек, существовала угроза перехода огня на летнюю кухню и гараж.
- В результате пожара сгорели крыша бани и навес, повреждён фронтон зимовья. Предположительно, пожар произошёл по причинам, связанным с нарушением правил установки и эксплуатации электрооборудования, - отметили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
В Бурятии едва не сгорел двухквартирный дом
Происшествия, Фото:
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