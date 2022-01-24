На помощь ушедшему под лёд мужчине пришли очевидцы
23 января на озере Байкал в районе Листвянки под лёд провалился турист.
Группа людей гуляла по льду, и в какой-то момент один из мужчин провалился под неокрепший лёд. Пострадавшему повезло - очевидцы успели вытащить его и оказать первую помощь. В кафе на берегу его переодели и напоили горячим чаем.
В экстренные службы они не обращались, сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области.
Прибывшие на место сотрудники МЧС при осмотре береговой линии установили, что несмотря на случившееся, люди продолжали прогулки на льду. На месте были выставлены дополнительные информационные знаки об опасности выхода на лёд.
Как сообщал «Байкал-Daily», в декабре 2021 года на озере вблизи посёлка Таксимо Муйского района Бурятии провалился под лёд автомобиль Nissan X-Trail с тремя мужчинами.
На Байкале турист провалился под лёд
Происшествия, Фото:
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