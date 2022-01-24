В автоаварии пострадали пожилые люди
Сегодня утром в пригородном селе Сотниково Иволгинского района Бурятии произошло ДТП, в котором пострадали пенсионеры, а водитель с места происшествия скрылся.
По предварительным данным, 34-летний водитель автомобиля Mitsubishi совершил столкновение с автомобилем «Лада Гранта» под управлением 71-летнего водителя.
- В результате ДТП водитель и пассажирка «Лады» - 62-летняя женщина - получили травмы различной степени тяжести, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.
Водитель Mitsubishi, бросив автомобиль, с места ДТП убежал.
Накануне, 23 января, в Заиграевском районе Бурятии произошло ДТП, в котором пострадал 10-летний мальчик. Он пострадал в автомобиле, который врезался в столб.
В Бурятии водитель устроил ДТП с пострадавшими и убежал
Происшествия, Фото:
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