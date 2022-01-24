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Читинец лишился денег и телефона после ночи в гостинице с незнакомкой

Читинец лишился денег и телефона после ночи в гостинице с незнакомкой
Происшествия,  Фото:pexels.com
Девушка ушла, прихватив его вещи

37-летний житель Читы обратился в полицию о краже сотового телефона, носимых вещей и четырёх тысяч рублей. Общая сумма ущерба составила около 19 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

Как оказалось, мужчина пригласил незнакомую девушку в гостиницу, где распивал с ней спиртные напитки. На утро он понял, что девушка ушла, а вместе с ней пропали и его личные вещи. Оперативникам он смог назвать только её имя и описал приметы.

Сотрудники полиции установили и задержали подозреваемую. Ею оказалась ранее судимая за кражу 28-летняя жительница Петровск-Забайкальска. Всё украденное имущество и деньги удалось изъять. Возбуждено уголовное дело.


кража

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