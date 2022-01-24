Девушка ушла, прихватив его вещи
37-летний житель Читы обратился в полицию о краже сотового телефона, носимых вещей и четырёх тысяч рублей. Общая сумма ущерба составила около 19 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
Как оказалось, мужчина пригласил незнакомую девушку в гостиницу, где распивал с ней спиртные напитки. На утро он понял, что девушка ушла, а вместе с ней пропали и его личные вещи. Оперативникам он смог назвать только её имя и описал приметы.
Сотрудники полиции установили и задержали подозреваемую. Ею оказалась ранее судимая за кражу 28-летняя жительница Петровск-Забайкальска. Всё украденное имущество и деньги удалось изъять. Возбуждено уголовное дело.
Читинец лишился денег и телефона после ночи в гостинице с незнакомкой
Происшествия, Фото:
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