Читинец лишился денег и телефона после ночи в гостинице с незнакомкой

Девушка ушла, прихватив его вещи



37-летний житель Читы обратился в полицию о краже сотового телефона, носимых вещей и четырёх тысяч рублей. Общая сумма ущерба составила около 19 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.



Как оказалось, мужчина пригласил незнакомую девушку в гостиницу, где распивал с ней спиртные напитки. На утро он понял, что девушка ушла, а вместе с ней пропали и его личные вещи. Оперативникам он смог назвать только её имя и описал приметы.



Сотрудники полиции установили и задержали подозреваемую. Ею оказалась ранее судимая за кражу 28-летняя жительница Петровск-Забайкальска. Всё украденное имущество и деньги удалось изъять. Возбуждено уголовное дело.





