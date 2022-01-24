Горе-хозяин забыл, что надо выключить газ, если уходишь
23-летний житель Иркутска отправлен на обязательные работы за крупный пожар, который устроил в садоводстве «Взаимопомощь» в июле 2021 года.
Молодой человек хотел разогреть себе еду и включил газ, но спичек поблизости не оказалось, и он отправился на их поиски.
Вернувшись спустя семь минут, в помещении, наполненном газом, он чиркнул спичкой. Огонь моментально распространился по всему внутреннему пространству дома, затем перешёл на жилой дом и мастерскую, расположенные на соседнем участке.
- Пренебрегая общеизвестными правилами безопасности при обращении с газовым оборудованием, дачник сам лишился жилья и нанёс соседу материальный ущерб в размере 1 миллиона 371 тысячи 671 рубля. Своими неосторожными действиями он совершил преступление, предусмотренное Уголовным кодексом РФ, квалифицируемое как уничтожение и повреждение чужого имущества в крупном размере, совершённое путём неосторожного обращения с источником повышенной опасности, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.
Невнимательного иркутянина приговорили к 300 часам обязательных работ.
Иркутянин случайно спалил два дома
Происшествия, Фото:
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