В Забайкалье застолье закончилось убийством

Потерпевший скончался в больнице



Следователи предъявили обвинение 22-летнему жителю посёлка Ксеньевка Могочинского района Забайкальского края в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, сообщает пресс-служба следственного управления.



- По данным уголовного дела, 18 января 2022 года в пос. Ксеньевка обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения нанес ножевое ранение 25-летнему мужчине, который скончался в больнице. Преступление было совершено в ходе совместного застолья, - говорится в сообщении.



В ходе ссоры 22-летний молодой человек нанёс своему приятелю удар ножом в тело. После этого пострадавший был госпитализирован в районную больницу, где на следующий день скончался.



Обвиняемый заключен под стражу. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.

