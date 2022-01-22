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В Забайкалье застолье закончилось убийством

В Забайкалье застолье закончилось убийством
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Потерпевший скончался в больнице

Следователи предъявили обвинение 22-летнему жителю посёлка Ксеньевка Могочинского района Забайкальского края в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, сообщает пресс-служба следственного управления.

- По данным уголовного дела, 18 января 2022 года в пос. Ксеньевка обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения нанес ножевое ранение 25-летнему мужчине, который скончался в больнице. Преступление было совершено в ходе совместного застолья, - говорится в сообщении.

В ходе ссоры 22-летний молодой человек нанёс своему приятелю удар ножом в тело. После этого пострадавший был госпитализирован в районную больницу, где на следующий день скончался.

Обвиняемый заключен под стражу. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.
убийство

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