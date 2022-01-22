В квартире женщины нашли пропавшего ребёнка
Утром 20 января дежурную часть полиции в Иркутске поступило сообщение об исчезновении двухлетней девочки. Звонивший отец рассказал, что дочь рано утром вышла из незапертой квартиры в микрорайоне Берёзовом и пропала.
На место незамедлительно прибыли сотрудники различных подразделений полиции Иркутска для розыска ребенка. Полицейские выяснили, что накануне ночью родители вместе с девочкой находились в гостях, где с соседями распивали спиртное. Проснувшись утром в своей квартире, отец обнаружили пропажу дочери.
В ходе поквартирного обхода сотрудники уголовного розыска и инспекторы ПДН обнаружили девочку живой и здоровой в квартире у соседки, где накануне и проходило торжество. При общении 34-летняя хозяйка квартиры вела себя агрессивно, отказывалась вернуть ребёнка и с ножом набросилась на полицейских.
- В соответствии с федеральным законом «О полиции» в отношении нетрезвой женщины была применена физическая сила. В результате инцидента никто не пострадал, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
Следователи возбудили уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении должностного лица».
Инспекторы по делам несовершеннолетних и органы профилактики проводят необходимую работу с двумя семьями. Даётся оценка исполнения взрослыми родительских обязанностей.
В Иркутске женщина набросилась с ножом на полицейских
Происшествия, Фото:
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